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Tarsus Belediyesi, bir günde 41 açılış yapacak - Son Dakika

Tarsus Belediyesi, bir günde 41 açılış yapacak

08.06.2021 15:19
Tarsus Belediyesi, bir günde 41 açılış yapacak, System.String[]

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, doktor ve muhtar odaları ile okuma salonları, konuk evleri, koruluklar ve meydandan oluşan 41 yeni hizmetin açılışını bir günde gerçekleştirecek.

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, doktor ve muhtar odaları ile okuma salonları, konuk evleri, koruluklar ve meydandan oluşan 41 yeni hizmetin açılışını bir günde gerçekleştirecek.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın öncülüğü ve direktifleriyle halkın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışmalar yürüten ekipler tarafından yapımları tamamlanan hizmetlerin açılışı yapılacak. Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 10 doktor odası, 10 muhtar odası, 9 okuma salonu, 6 konuk evi, 5 koruluk, 1 meydan düzenlemesi ve sundurmadan oluşan 41 hizmet, yarın Sucular Mahallesinde düzenlenecek toplu açılış töreni ile halkın hizmetine sunulacak.

Gerek şehir merkezinde gerekse ilçenin genelinde yapılması gereken, ancak eksiklikleri hissedilmesine rağmen bu güne kadar yapılmayan hizmetleri halka sunmak için gecesini gündüzüne katan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın temposuna ayak uyduran ekipler, özverili çalışmaları ile 41 hizmetin yapımını tamamladı. Bu kapsamda; daha önce kendi imkanlarıyla oluşturdukları alanlarda muayene olan yurttaşların bu sorunlarına çare olmak için Kocaköy, Kulak, Meşelik, Sarıveli, Tepetaşpınarı, Nemiroğlu, Sucular, Topaklı, Kaklıktaşı ve Kütüklü mahallerine doktor muayene odaları, muhtarların halka daha uygun şartlarda hizmet verebilmelerine imkan sağlayabilmek adına Kocaköy, Kulak, Topaklı, Sarıveli, Kadelli, Nemiroğlu, Sucular, Tepetaşpınarı, Kaklıktaşı ve Çiçekli mahallerine muhtar odaları yapıldı. Ayrıca, yurttaşlar ile öğrencilerin bilgiye ulaşabilmeleri ve ders çalışabilecekleri uygun ortam oluşturmak için Kulak, Bahçe, Topaklı, Şahin, Kadelli, Sarıveli, Sucular, Tepetaşpınar ve Kaklıktaşı mahallerine okuma salonu inşa edildi. Özellikle şehir merkezinden uzak mahallerinde konaklama sorununa çözüm olmak için Kulak, Nemiroğlu, Kaklıktaşı, Sarıveli, Meşelik ve Sucular mahallerine konuk evi, Akşemsettin, Anıt, Bağlar ve Altaylılar mahallelerinde koruluk ve park çalışmasının yanı sıra Yunusoğlu Mahallesinde de meydan düzenlemesi ve sundurma çalışması yapıldı.

Mahalle ziyaretleri programları çerçevesinde muhtarların, vatandaşların taleplerini aldıklarını ve kendileri tarafından tespit ettikleri sorunları çözüme ulaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Başkan Bozdoğan, daha yaşanılabilir bir kent inşa etmek için hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Haluk Bozdoğan, Tarsus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarsus Belediyesi, bir günde 41 açılış yapacak - Son Dakika Ekonomi


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