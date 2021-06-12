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Tarsus Belediyesi, bu kez de yerli tohumla soya fasulyesi ekti - Son Dakika

Tarsus Belediyesi, bu kez de yerli tohumla soya fasulyesi ekti

12.06.2021 17:01
Tarsus Belediyesi, bu kez de yerli tohumla soya fasulyesi ekti, System.String[]

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın yerli ve organik tarımı geliştirmek ve yaymak amacıyla "Ata Tohumu Miras" projesi kapsamında başlattığı yerli tohum atağı, soya fasulyesi ekimi ile devam ediyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın yerli ve organik tarımı geliştirmek ve yaymak amacıyla "Ata Tohumu Miras" projesi kapsamında başlattığı yerli tohum atağı, soya fasulyesi ekimi ile devam ediyor. Proje kapsamında Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Tarsus Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında 25 dekarlık arazide 5 dekar ANP çeşit olan yerli tohum soya fasulyesi ekimi yapıldı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çiçekli Mahallesinde gerçekleştirilen ekime Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Dr. Ahmet Korhan Şahar, Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler ve çiftçiler katıldı.

"Soya, dünyanın 1 numaralı bitkisel ürünüdür"

Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü teknik ekipleri tarafından ıslah edilen ANP çeşidi yerli soya fasulyesi ile ilgili konuşan Dr. Şahar, "Soya, çok kıymetli bir ürün. Özellikle yağlı bir bitki olduğu ve yem sanayisinde kullanıldığı için aslında dünyanın bir numaralı bitkisel ürünüdür. Türkiye'de de ekim olarak daha çok Çukurova bölgesinde Mersin, Osmaniye gibi şehirlerde çok yaygın ekilmekte; ortalama yüzde 75'in üzerinde. Ekim oranlarının yüksek olması tabi ki çiftçi açısından avantajlı durumda oluyor. Tarsus Belediyesi ile yaptığımız protokoller doğrultusunda soyanın önemini ve soyanın çiftçiye olan katkısını inşallah göstereceğiz. Bu ekimler sonucunda da çiftçi de güzel sonuçlar alacaktır. Tarsus Belediyesi'ne teşekkür ediyorum; böyle bir işbirliği yapıp bizleri de çiftçiyle buluşturduğu için. Bu tür şeylerin daha çok olmasını temenni ediyoruz; çünkü gerçekten çiftçiye dokundukça, çiftçiye ulaştıkça, çiftçiyle, üreticiyle bir araya geldikçe bu işlerin daha çok artacağını ve desteklerle çiftçilerimizin üreticilerin yanında olacağımızı gösteririz" dedi.

"Dışarıya bağımlı olmaktansa yerli ürünümüzü yetiştiriyoruz"

Tarlasında yapılan çalışmadan dolayı memnuniyetini dile getiren çiftçi Yusuf Durmaz da "Dışarıya bağlı olmaktansa kendi yerli üretimimiz olan ürünümüzü yetiştirip, düzgün bir verim alıp daha da çok çoğalması için elimizden geleni yapacağız. Çukurova bölgesinde daha karlı ve kazançlı olduğu için buna yöneliyoruz. Önce buğdayımızı hasat ediyoruz, sonra soyayı yetiştiriyoruz. Bölgemiz ve iklimimiz buna müsait olduğundan dolayı ikinci ürün soyayı yetiştirmekte bir sıkıntı çekmiyoruz. Verimimiz de güzel oluyor. Bu çalışmalardan dolayı Başkanımız Haluk Bozdoğan'a teşekkür ederim" diye konuştu.

"Yerli tohumu yaygınlaştırma çalışmalarımız devam edecek"

Çiftçiye destek verilen tohum miktarının dekara 9 kilogram ve toplamda 45 kilogram olduğunu ifade eden Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ernariçi ise "Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Tarsus Belediyemiz arasında yapılan protokol kapsamında burada yerli çeşidimiz olan soya fasulyesi ikinci ürünün ekimini gerçekleştiriyoruz. Burada yerli çeşitler konusunda deneme yapmamıza imkan sağlayan çiftçimize çok teşekkür ederiz. Yerli tohumu yaygınlaştırma çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, bu kez de yerli tohumla soya fasulyesi ekti
Tarsus Belediyesi, bu kez de yerli tohumla soya fasulyesi ekti
Tarsus Belediyesi, bu kez de yerli tohumla soya fasulyesi ekti
Tarsus Belediyesi, bu kez de yerli tohumla soya fasulyesi ekti
Tarsus Belediyesi, bu kez de yerli tohumla soya fasulyesi ekti
Tarsus Belediyesi, bu kez de yerli tohumla soya fasulyesi ekti

Tarsus Belediyesi, Haluk Bozdoğan, Tarsus, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarsus Belediyesi, bu kez de yerli tohumla soya fasulyesi ekti - Son Dakika Ekonomi


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