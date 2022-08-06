Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı meclis toplantısında Tarsus Belediyespor Kulübü'ne 400 bin liralık nakdi yardım gerçekleştirmesi maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA

Tarsus Belediyesi, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tarsus Belediyespor'a 400 bin liralık destek - Son Dakika

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