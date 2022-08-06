Tarsus Belediyespor'a 400 bin liralık destek - Son Dakika
Üye Girişi

Tarsus Belediyespor'a 400 bin liralık destek

06.08.2022 14:34
Tarsus Belediyespor'a 400 bin liralık destek

Tarsus Belediyesi, çeşitli branşlarda faaliyet gösteren Tarsus Belediyespor Kulübüne meclis kararıyla 400 bin liralık destek sağlandığını duyurdu.

Tarsus Belediyesi, çeşitli branşlarda faaliyet gösteren Tarsus Belediye spor Kulübüne meclis kararıyla 400 bin liralık destek sağlandığını duyurdu.

Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı meclis toplantısında Tarsus Belediyespor Kulübü'ne 400 bin liralık nakdi yardım gerçekleştirmesi maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Dinsever, çocukları ve gençleri spor yapmaya teşvik etmek amacıyla her yıl binlerce öğrenciye kurs imkanı sunduklarını belirtti.

YORUMLAR
500
Tarsus Belediyesi Meclisi'nden Spora ve Sporculara Destek Tarsus Belediyesi Meclisi'nden Spora ve Sporculara Destek Tarsus Belediyesinden spora ve sporcuya destek Tarsus Belediyesinden spora ve sporcuya destek
Kaynak: AA

Tarsus Belediyesi, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus Belediyespor'a 400 bin liralık destek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:37 Fırat Aydınus'tan, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır ile ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular
13:29 Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, "Ne zaman aracılık edeceksiniz?" sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iptal edilen KPSS'ye ilişkin ilk yorum: ÖSYM, bundan sonra şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
12:14 Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:14 Beşiktaş, sezonun ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...
11:56 Hollywood yıldızı Anne Heche, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi
11:56 Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katıldı
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği Tarım Kredi marketi reyonunda fiyatlar 1 senede 3'e katlandı
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 14:34:15. #1.12#
SON DAKİKA: Tarsus Belediyespor'a 400 bin liralık destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement