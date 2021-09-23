Tarsus'ta deneme amaçlı ekilen yerli tohum pamukların ilk hasadı yapıldı - Son Dakika

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Tarsus'ta denemi amaçlı ekilen 3 çeşit yerli tohum pamuğun ilk hasadı yapıldı.

Tarsus Belediyesi'nce 60 dönümlük alana ekilen yerli tohum pamukların hasat töreninde konuşan Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Osman Polat, "Umuyorum ki pamuğumuz eski değerine kavuşur ve üretimi artarak devam eder. Pamuğun yanında bugüne kadar Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitümüzle yerli tohum üretimi konusunda çalışmalar yaptık. Bize verdikleri destekten dolayı enstitüye teşekkür ediyorum." dedi.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Lif Bitkileri Şube Şefi Sedat Süllü de, böyle bir projeyi başlattıkları için Tarsus Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Üç pamuk çeşidimizi bu tarlada görmektesiniz. 36 pamuk çeşidimiz var. Bunlardan iki tanesi renkli, 34 tanesi ise beyaz renkte. Mevcutta görmüş olduğunuz tarladaki çeşitler yüksek potansiyelli çeşitler." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından pamuklar hasat edildi.