Tarsus Belediyesi dezenfektan üretip halka ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus Belediyesi dezenfektan üretip halka ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika

Tarsus Belediyesi dezenfektan üretip halka ücretsiz dağıtıyor

6 saat önce

Tarsus Belediyesi, tüm dünyada etkisini artarak devam ettiren korona virüs ile mücadele kapsamında, kendi laboratuvarlarında ürettiği dezenfektanları halka ücretsiz olarak dağıtıyor.

Tarsus Belediyesi dezenfektan üretip halka ücretsiz dağıtıyor, System.String[]

Tarsus Belediyesi, tüm dünyada etkisini artarak devam ettiren korona virüs ile mücadele kapsamında, kendi laboratuvarlarında ürettiği dezenfektanları halka ücretsiz olarak dağıtıyor.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, maske üretimiyle birlikte el dezenfektanı üretimine de başlanıldı. Belediye bünyesinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün el yıkama formasyonunu uygulanarak, günde 500 litre dezenfektan üretimi yapılıyor. Belediye Tesislerinde bulunan Sağlık İşleri Müdürlüğü laboratuvarında üretilen dezenfektanlar, hijyenik bir ortamda şişelendikten sonra halka dağıtılıyor. Bu kapsamda oluşturulan 14 ekip, kapı kapı dolaşıp el dezenfektanlarının dağıtımını gerçekleştiriyor.


Virüs salgınına karşı önleyici tedbirler kapsamında dezenfektan üretiminin devam edeceğini belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Salgın hastalık riskine karşılık Tarsus genelinde çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. İlçe genelinde kamu binaları, yol, kaldırım, çöp konteynerleri, sağlık ocakları, eczaneler, parklar, huzur evi ve halkın ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından özveriyle sürdürülüyor. Bu kapsamda titizlikle sürdürdüğümüz çalışmalarımızın yanı sıra halkımızın doğru bilgilendirilmesi açısından sosyal medya hesaplarımızdan ve billboardlarımızdan uyarılar yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın kişisel hijyene dikkat etmelerini ve yapılan uyarılara özenle uymalarını rica ediyorum" dedi.


Bozdoğan, virüsle mücadele konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade ederek, "Maske yapımıyla birlikte dezenfektan üretimine başladık. Günde 500 litre kadar dezenfektan üretiyoruz. Bu 500 litre sadece kişisel olarak değil aynı zamanda kurumların, dairelerin, sitelerin ve özellikle işhanlarının temizliğinde de kullanılabilen dezenfektanlar üretiyoruz. Son derece steril bir vaziyette hazırlanıyor. Dünya standartlarına uygun şekilde hazırladığımız dezenfektanlar. Dezenfektan dağıtımıyla ilgili 14 ekip oluşturuldu. Ekipteki arkadaşlar ev ev dezenfektanları, maskeleri, eldivenleri halkımıza ulaştıracaklar. Burada çok ciddi bir tedbir almak zorundayız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Dünya Sağlık Örgütü, Tarsus Belediyesi, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:39 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti         
12:32
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı         
11:46
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti         
11:41
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı         
11:00
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı         
10:55
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı         
10:53
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı         
10:25
Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum         
10:16
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı         
09:52
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek         
09:01
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 23:07:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus Belediyesi dezenfektan üretip halka ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]