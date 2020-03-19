Tarsus Belediyesi dezenfektan üretip halka ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Tarsus Belediyesi dezenfektan üretip halka ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika

Tarsus Belediyesi dezenfektan üretip halka ücretsiz dağıtıyor

6 saat önce

Tarsus Belediyesi dezenfektan üretip halka ücretsiz dağıtıyor Tarsus Belediyesi, tüm dünyada etkisini artarak devam ettiren korona virüs ile mücadele kapsamında, kendi laboratuvarlarında ürettiği dezenfektanları halka ücretsiz olarak dağıtıyor.

Tarsus Belediyesi dezenfektan üretip halka ücretsiz dağıtıyor

MERSİN - Tarsus Belediyesi, tüm dünyada etkisini artarak devam ettiren korona virüs ile mücadele kapsamında, kendi laboratuvarlarında ürettiği dezenfektanları halka ücretsiz olarak dağıtıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, maske üretimiyle birlikte el dezenfektanı üretimine de başlanıldı. Belediye bünyesinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün el yıkama formasyonunu uygulanarak, günde 500 litre dezenfektan üretimi yapılıyor. Belediye Tesislerinde bulunan Sağlık İşleri Müdürlüğü laboratuvarında üretilen dezenfektanlar, hijyenik bir ortamda şişelendikten sonra halka dağıtılıyor. Bu kapsamda oluşturulan 14 ekip, kapı kapı dolaşıp el dezenfektanlarının dağıtımını gerçekleştiriyor.

Virüs salgınına karşı önleyici tedbirler kapsamında dezenfektan üretiminin devam edeceğini belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Salgın hastalık riskine karşılık Tarsus genelinde çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. İlçe genelinde kamu binaları, yol, kaldırım, çöp konteynerleri, sağlık ocakları, eczaneler, parklar, huzur evi ve halkın ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından özveriyle sürdürülüyor. Bu kapsamda titizlikle sürdürdüğümüz çalışmalarımızın yanı sıra halkımızın doğru bilgilendirilmesi açısından sosyal medya hesaplarımızdan ve billboardlarımızdan uyarılar yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın kişisel hijyene dikkat etmelerini ve yapılan uyarılara özenle uymalarını rica ediyorum" dedi.

Bozdoğan, virüsle mücadele konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade ederek, "Maske yapımıyla birlikte dezenfektan üretimine başladık. Günde 500 litre kadar dezenfektan üretiyoruz. Bu 500 litre sadece kişisel olarak değil aynı zamanda kurumların, dairelerin, sitelerin ve özellikle işhanlarının temizliğinde de kullanılabilen dezenfektanlar üretiyoruz. Son derece steril bir vaziyette hazırlanıyor. Dünya standartlarına uygun şekilde hazırladığımız dezenfektanlar. Dezenfektan dağıtımıyla ilgili 14 ekip oluşturuldu. Ekipteki arkadaşlar ev ev dezenfektanları, maskeleri, eldivenleri halkımıza ulaştıracaklar. Burada çok ciddi bir tedbir almak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Tarsus Belediyesi dezenfektan üretip halka ücretsiz dağıtıyor

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Dünya Sağlık Örgütü, Tarsus Belediyesi, Tarsus, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:41 Kaynak: İHA

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