Tarsus Belediyesi geri dönüşüm malzemeleriyle 4 sera kurdu - Son Dakika

Tarsus Belediyesi Park ve Bahçeler ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü geri dönüşüm malzemelerini kullanarak 4 sera yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, oluşturulan seralarda üretilecek süs bitkileri ve fideler ilçede parklarda ve yeşil alanlarda kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, seraların çevre dostu olduğunu belirtti.

Seraların tamamen geri dönüşüm malzemelerinden yapıldığını kaydeden Bozdoğan, "Böylece hem doğaya bırakılacak atıklar yeniden değerlendirilmiş oldu hem de belediye malzeme maliyetinden kurtarıldı." ifadesini kullandı.