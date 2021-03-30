Tarsus Belediyesi, Halk Market ile küçük üreticiye destek veriyor - Son Dakika

Tarsus Belediyesi, Halk Market ile küçük üreticiye destek veriyor

30.03.2021 10:35
Tarsus Belediyesi, Halk Market ile küçük üreticiye destek veriyor, System.String[]

Küçük üreticilere destek olmak, sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerini dar gelirli vatandaşların alım gücüne uygun fiyatlarla sunmak amacıyla Halk Market projesini hayata geçiren Tarsus Belediyesi, Halk Marketleri her mahalleye yaymak için çalışmalarını sürdürüyor.

Küçük üreticilere destek olmak, sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerini dar gelirli vatandaşların alım gücüne uygun fiyatlarla sunmak amacıyla Halk Market projesini hayata geçiren Tarsus Belediyesi, Halk Marketleri her mahalleye yaymak için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, köylerde küçük üreticilerden aldığı sütü peynir, yoğurt, tereyağ olarak uygun fiyatla Halk Marketlerde satarak hem üreticiye hem vatandaşa destek oluyor.

Tarsus Belediyesi, küçük üreticilere destek olmak, sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerini dar gelirli vatandaşların alım gücüne uygun fiyatlarla sunmak amacıyla Halk Market projesini hayata geçirdi.

Tarsus Belediyesinin "Her mahalleye bir Halk Market" sloganıyla yaygınlaştırmaya çalıştığı Halk Market projesi; küçük üreticilerin başta süt ürünleri olmak üzere gıda ürünlerini aracı olmadan doğrudan ve düşük fiyatla tüketiciye sunacağı, güvenilir ve ucuz gıdaya ulaşmakta zorlanan dar gelirli vatandaşlara hitap eden bir proje. Ürünlerin büyük kısmı Tarsus Belediyesinin desteğiyle, Başkan Haluk Bozdoğan'ın gayretleriyle kurulan Emekçi Kadınlar Kooperatifi tarafından üretilip sağlanıyor. Tarsus Belediyesi, üreticilerin ürünlerini aracı olmadan doğrudan ve düşük fiyatlarla tüketiciye sunarak bir ilke imza attığı Halk Markette ekmekten tereyağına, reçelden zeytine, yoğurttan una kadar birçok gıda maddesi satılıyor.

"Sütü değerinde alıp sütçüyü düşük piyasa düzeninden kurtarıyoruz"

Halk Marketlerin süt ürünlerinin temini konusunda şimdiden bir model oluşturduğunu söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, "Tarsus'un köylerinde küçük ölçekli süt üreticileri yakın zamana kadar serbest piyasa aktörlerinin, süt işleme fabrikalarının belirlediği kurallara göre faaliyet yürütmek zorunda kalıyordu. Üreticiler sütü çok ucuz fiyatlarla satmak zorunda kalıyordu, üstelik ödemelerini vadeli olarak aylar sonra alabiliyordu. Bu probleme çözüm olabilmek için en büyük süt alıcısı olarak piyasaya girip diğer aktörlerden daha fazla fiyat vererek süt toplamaya başladık. Bu vesileyle sütü değerinde alıp sütçüyü düşük piyasa düzeninden kurtarıyoruz. Ayrıca hem süt parasını vadeye yaymadan, nakit olarak anında ödüyoruz hem de üreticiye yem desteği sağlıyoruz. Üreticinin nakit paraya ihtiyacı varsa, birkaç ay içinde satacağı sütün parasını peşin olarak hesabına yatırarak desteğimizi de eksik etmiyoruz. Bu işbirliğinden süt üreticisi de memnun, tüketici de memnun belediye de kar elde ediyor ve elde ettiği karı yine bu çalışma ağını genişletmek için harcıyor" dedi.

Süt üreticisine satın alma ve ödeme garantisi

Özbek Mahallesindeki kadın süt üreticilerden biri olan Nazan Özbek de belediyenin kurduğu sistemi anlatı. Özbek, "Şimdiye kadar sütümüzü aracılara veriyor, paramızı 45 günde bir alabiliyorduk. Yem istediğimiz zaman maliyetini fazlasıyla kesiyor, para istediğimiz zaman ise 10-15 günden önce ödeme yapmıyorlardı. Şimdi belediye sayesinde sütümüzü alıp anında banka hesabımıza paramızı yatırıyorlar. Böylelikle aracısız, dedikodusuz bir şekilde sütümüzün parasını alıp rahatça harcıyoruz. Önceden sütümüzü değerinden kat kat aşağısından alıyorlardı fakat belediye, devletin belirlediği fiyatın üzerinde işlem uyguluyor. Allah belediyemizden razı olsun" dedi.

Heleke Mahallesinden süt üreticisi Abdullah Keskin ise "Sütümüzü bir seneye yakındır belediyeye veriyoruz. Belediye hem uygun şartlarda alıyor hem de haftalık olarak garanti bir şekilde alıyor. Sağ olsunlar başkanımız böyle bir uygulama başlatmış. Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Köylerden toplanan sütlerden elde edilen yoğurt, kaşar, tereyağı, süzme yoğurt gibi süt ürünlerinin halkın bütçesine uygun bir şekilde yer aldığı Halk Marketlerin gelişerek çoğalmaya devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Halk Market ile küçük üreticiye destek veriyor
Tarsus Belediyesi, Halk Market ile küçük üreticiye destek veriyor
Tarsus Belediyesi, Halk Market ile küçük üreticiye destek veriyor
Tarsus Belediyesi, Halk Market ile küçük üreticiye destek veriyor
Tarsus Belediyesi, Halk Market ile küçük üreticiye destek veriyor
Tarsus Belediyesi, Halk Market ile küçük üreticiye destek veriyor
Tarsus Belediyesi, Halk Market ile küçük üreticiye destek veriyor

Tarsus Belediyesi, Market, Tarsus, Özbek, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarsus Belediyesi, Halk Market ile küçük üreticiye destek veriyor - Son Dakika Ekonomi


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