Tarsus Belediyesi hem tasarruf hem yatırım hedefliyor

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 2020 yılında hem tasarruf hem de yatırım yapacaklarını belirtti.

Bozdoğan, Tarsus Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısındaki konuşmasında, "Tarsus Belediyesi olarak 2020 yılını hem yatırım hem de tasarruf yılı olarak ilan ettik. 2020 yılında istihdam yaratmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

İlçeye yatırım yapmak isteyenleri destekleyeceklerini aktaran bozdoğan, ilçeye bir de müze kazandıracaklarını sözlerine ekledi.