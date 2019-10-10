Son Dakika Haberleri: Tarsus Belediyesi ihaleleri canlı yayınladı
Son Dakika Güncel Tarsus Belediyesi ihaleleri canlı yayınladı

Tarsus Belediyesi ihaleleri canlı yayınladı

2 saat önce

Tarsus Belediyesi, şeffaf belediyecilik ilkesi doğrultusunda ihaleleri canlı yayınladı.

Tarsus Belediyesi ihaleleri canlı yayınladı, System.String[]

Tarsus Belediyesi, şeffaf belediyecilik ilkesi doğrultusunda ihaleleri canlı yayınladı. Gerçekleştirilen ihalede, 44 gayrimenkulün 22'si ihale ile kiraya verildi.


Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, seçim meydanlarında verdiği bir sözü daha yerine getirerek, ihalelere canlı yayınladı. Daha önce duyurusu yapılan, mülkiyeti Tarsus Belediyesi'ne ait 44 adet gayrimenkulün ihale ile kiraya verilmesi ile baz istasyonlarının yerleri ihalesi, belediye tesisleri meclis binasında gerçekleştirildi. İhale, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanırken, kapalı teklif usulü gerçekleştirilen ihalede 44 gayrimenkulün 22'si kiraya verildi. Geriye kalan 22 gayrimenkul için ise katılım sağlanmadı. Baz istasyonu yeri kiralama ihalesi ise katılımcı firmanın dosyasındaki eksiklik nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Bozdoğan; "Belediye başkanlığım sürecinde yapacağım her harcamanın hesabını vereceğim. Belediyemizde yapılacak her ihaleden herkesin haberi olacak. Yeterliliği olan her firma ve isteyen herkes ihalelere girebilecek. Sermayeye ve ranta boyun eğmeden, şeffaf bir şekilde ihalelerimizi gerçekleştireceğiz. İsteyen herkes canlı yayında ihale sürecini takip edebilecek. Bu süreç bu şekilde devam edecek" dedi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:14 Kaynak: İHA
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