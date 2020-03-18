Tarsus Belediyesi kadınların desteğiyle maske üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus Belediyesi kadınların desteğiyle maske üretiyor - Son Dakika

Tarsus Belediyesi kadınların desteğiyle maske üretiyor

6 saat önce

Tarsus Belediyesi, ilçede kadınların desteğiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske üretmeye başladı.

Tarsus Belediyesi kadınların desteğiyle maske üretiyor, System.String[]

Tarsus Belediyesi, ilçede kadınların desteğiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske üretmeye başladı.

Tarsus Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ndeki kadınlar ülkede maske ihtiyacının karşılanmasına katkı vermek için Tarsus Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi'nde maske üretiyor.

Kooperatif Başkanı Derya Özinç Bozdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada maske ihtiyacını giderebilmek adına ilçede kadınlarla birlikte harekete geçtiklerini söyledi.

Bozdoğan, Tarsus Belediyesi'nin öncülüğünde toplumsal dayanışma sağlamak için kadınların maske dikimine başladığını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:54 Kaynak: AA

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