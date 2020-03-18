Tarsus Belediyesi kadınların desteğiyle maske üretiyor - Son Dakika

Maske üretimi yapan kadın işçiler

Derya Özinç Bozdoğan'ın konuşması Tarsus Belediyesi kadınların desteğiyle maske üretiyor

MERSİN (AA) – Tarsus Belediyesi, ilçede kadınların desteğiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske üretmeye başladı.

Tarsus Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ndeki kadınlar ülkede maske ihtiyacının karşılanmasına katkı vermek için Tarsus Belediyesi Meslek Edindirme Merkezinde maske üretiyor.

Kooperatif Başkanı Derya Özinç Bozdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada maske ihtiyacını giderebilmek adına ilçede kadınlarla birlikte harekete geçtiklerini söyledi.

Bozdoğan, Tarsus Belediyesi'nin öncülüğünde toplumsal dayanışma sağlamak için kadınların maske dikimine başladığını kaydetti.

Merkezde 15 kadının 3 günde 5 bin maske diktiğini ifade eden Bozdoğan, hedeflerinin 20 bin maske üretilmesinin ardından maskelerin belediye laboratuvarında sterilize edileceğini ve vatandaşlara dağıtılacağını kaydetti.