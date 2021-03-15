Tarsus Belediyesi Karboğazı'nı turizme kazandırıyor

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, geçen yıllarda kayak pisti projeleriyle gündeme gelen Karboğazı'nı turizme kazandırıyor. Karboğazı'nda 170 dönüm araziyi ihaleyle 20 yıllığına kiraladıklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, burada yapacakları bungalov evleri, hafta sonlarında yazın yaylaya çıkamayan maddi geliri düşük vatandaşlara açacaklarını, hafta içinde de gençler için etkinlikler gerçekleştireceklerini söyledi.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, İhlas Haber Ajansı (İHA) Mersin Bürosunu ziyaret ederek, büro sorumlusu Hüseyin Kar ile bir araya geldi. Bozdoğan, ziyarette yaptıkları çalışmaları ve hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

"Kubat Paşa Medresesinde müze açtık"

Turizm alanında yeni adımlar attıklarını belirten Bozdoğan, kültür turizmi kapsamında 1553 yılında yapılan tarihi Kubat Paşa Medresesini müzeye dönüştürdüklerini ifade etti. Medresenin 2002 yılından bu yana Tarsus Belediyesinin elinde olduğunu dile getiren Bozdoğan, "Ancak bugüne kadar hiçbir şey yapılmamış. Bununla ilgili projeler çıkmış, 'çok para' demişler yapmamışlar. Emin olun belediyenin herhangi bir masrafı olmadan biz bu müzeyi açtık. Çok yoğun ilgi görüyor ziyaretçilerden. Saban, kağnı, Şaman elbisesi her şey çok güzel. Burası eskiden Giritlilere misafirlik yapmış. Daha önce de müzeymiş. Ama şu anda restorasyondan sonra biz açılışını yaptık. Sanayiyle tarımla gündelik yaşamla ilgili tüm eski eserler var" dedi.

"Karboğazı'nı 20 yıllığına kiraladık"

Pandemiden sonra insanların doğaya yöneleceklerini ve doğa turizminin çok önem kazanacağını vurgulayan Bozdoğan, bu çerçevede yeni bir çalışma başlattıklarını ve Gülek Boğazının kuzeyinde yer alan Karboğazı'nı 20 yıllığına kiraladıklarını söyledi. Bozdoğan, "Tarsus Belediyesi olarak yaklaşık 2 ay önce ihaleye girdik ve kazandık. 170 dönüm alan, 20 yıllığına kiraladık ve yıllık 17 bin lira kira ödeyeceğiz. Biz orada çalışmalara da başladık" diye konuştu.

"Bu yıl bungalov evler yapmaya başlayacağız"

Mersin'in 8 turizm bölgesinden biri olan Karboğazı'nın Tarsus için gerek yaz turizmi gerek kış turizmi açısından çok önemli bir yer olacağının altını çizen Bozdoğan, "Orada önce bungalov evler yapılacak. Yazın yaylaya çıkamayan fakir insanlar yayla turizmi olarak o bungalovlara gidecekler, hafta sonu orada kalacaklar. Gençler için günler verilecek, gidecekler. Tam bir yaşam alanı ama inanılmaz bir doğa var. Sürekli açık olacak ama yazın daha fazla talep olacak, çünkü insanlar yayla geleneğinden dolayı yazın gitmeyi daha çok isteyecekler. Biz orada şu an termal suyun gözünü bulmak için sondaj çalışmasını da başlattık, çünkü ileride orada termal otellerin açılmasını da istiyoruz. Bununla ilgili çalışmamız da var" ifadelerini kullandı.

Kayak merkezi için de araştırma yaptıklarını anlatan Bozdoğan, "Karboğazı'nın çok özel bir anlamı var bizim için. Burada geçmişe dair çok hikaye üretildi, 'kayak merkezi olacak' dendi, projeler yapıldı. Onunla ilgili de araştırma yaptık. Kum kar dediğimiz bir sistem var. Kış turizmi yapmaya kalksanız sadece 22 gün sürecek Ama bahsettiğim yaz turizmi hem yazın hem kışın önemli olacak. O bungalov evler insanların zevkle kalacakları yerler olacak. Sondaj çalışması bitmek üzere, bungalovları yapmaya bu yıl başlayacağız. Amacım, normalleş başladığında kullanılması" dedi.

İpek Yolu turizm hattında da çalışma yaptıklarını kaydeden Bozdoğan, şunları söyledi:

"Yukarıda Gülek Kalesi, onun altında Sarıışık, altında Kuzoluk, Eskişehir Köyü ve Tarsus Amerikan Kolejinin önüne kadar giden bir İpek Yolu turizm hattı da var. Biz onu da kullanıyoruz. Oradaki vakıfla zaten ortak bir çalışma da yapıyoruz. Yürüyüşlerin yapılacağı bir ring hattı olarak düşünün. Gerçekten insanlar artık psikolojik olarak çok kötü durumdalar. Normalleş süreci başladığında bu hat, insanlarımızın rahatlaması anlamında çok iyi olacak." - MERSİN