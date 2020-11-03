Tarsus Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı - Son Dakika

Tarsus Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı

03.11.2020 18:07
Tarsus Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, System.String[]

Tarsus Belediyesinin Kasım Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesinin Kasım Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Belediye Başkanı Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında yapılan toplantıda, gündem maddeleri değerlendirildi.

İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bozdoğan, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığını dile getirdi.

Ekim ayında belediye çalışmalarını anlatan Bozdoğan, "15 bin kayıtlı çiftçimizin faydalanacağı Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarımızı kurduk. Yeryüzü Pazarı açılışını gerçekleştirdik. Bin adet yeni çöp konteynerini şehrimizin belirli noktalarına yerleştirdik. Kentimizin 4 farklı noktasında belirlenen program çerçevesinde asfalt çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Bozdoğan, Tarsus, İzmir, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarsus Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı - Son Dakika


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