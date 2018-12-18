Son Dakika Haberleri: Tarsus Belediyesi Khk ile Kadroya Geçen İşçilerin Yüzünü Güldürdü

Tarsus Belediyesi Khk ile Kadroya Geçen İşçilerin Yüzünü Güldürdü

2 saat önce

Tarsus Belediyesi, KHK ile kadroya geçen belediye çalışanlarının alacakları paraları ödeyerek, yüzlerini güldürdü.

Tarsus Belediyesi Khk ile Kadroya Geçen İşçilerin Yüzünü Güldürdü, System.String[]
Tarsus Belediyesi, KHK ile kadroya geçen belediye çalışanlarının alacakları paraları ödeyerek, yüzlerini güldürdü.

Belediye Başkanı Şevket Can, kadroya geçen 412 personelin ödemelerinde Türkiye'de örnek belediyelerin arasında olduklarını ifade ederek, "696 Sayılı KHK ile Belediyemiz Şirketinde Sürekli işçi kadrosuna geçişleri yapılan personellerimize, Yüksek Hakem Kurulu Tarafından karara bağlanan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanması yönünde, aldığımız karar gereğince 1 Nisan 2018 ile 31 Ekim 2018 tarihleri arası işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarına ilişkin maaş farklarını ödedik. İşçilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

KHK ile hizmet alımı, geçici olarak çalışan ve kadroya geçen belediye personellerinin ücret ve diğer mali, sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak toplu sözleşmeyi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Can, "Güzel şehrimize gece, gündüz demeden hizmet veriyoruz. Tarsusumuzun gelişmesinde bütün çalışanlarımızın emeği ve alın teri vardır. İnşallah önümüzdeki dönemde de hizmetlerimizi daha da artırarak devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:45 Kaynak: İHA

İşçi, Tarsus, Güncel
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