Tarsus Belediyesi, kuruluşunun 151. yılını 151 etkinlikle kutlayacak

Tarsus Belediyesi, kuruluşunun 151. yılını 151 etkinlikle kutlayacak.

Tarsus Belediyesi, kuruluşunun 151. yılını 151 etkinlikle kutlayacak. Kutlama etkinlikleri, yarın usta Caz Piyanisti Hakan Ali Toker'in konseri ile başlayacak.



Tarsus Belediyesi, kuruluşunun 151. yılını dolu dolu etkinliklerle kutlayacak. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kuruluş kutlamalarının açılış programı yarın saat 19.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayacak. 19-20 ve 26 Haziran tarihlerinde planlanan kuruluş etkinlikleri kapsamında konser ve konferanslar düzenlenecek. Kutlamaların yarınki bölümünde saat 19.30'da açılış konuşmasının ardından, geçmiş dönemlerde Tarsus'a hizmet etmiş olan yaşayan eski belediye başkanlarına plaket takdimi gerçekleştirilecek. Ardından araç trafiğine kapalı olan Yarenlik alanında usta Caz Piyanisti ve Besteci Hakan Ali Toker, Klasik Türk Müziği'nden uyarladığı caz eserleriyle Tarsuslu hayranlarıyla buluşacak.



Program kapsamında 20 Haziran Perşembe günü ise Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) toplantı salonunda Mustafa Kemal Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sacit Uğuz'u konuşmacı olarak katılacağı, "151. Yılında Tarsus Belediyesi Kuruluş ve Gelişimi" ve Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Ulutaş'ın "Bir Akdeniz Limanın Kapanış Hikayesi" konulu konferansları düzenlenecek.



Etkinlik kapsamında 26 Haziran 2019 Çarşamba günü de TTSO'da Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr Deniz Kaplan "Tarihte Bir Başkent Tarsus", Arkeolog Hüseyin Adıbelli tarafından da "Tarsus'ta Turizmin Yeri; Dün, Bugün ve Yarın" konulu konferanslar gerçekleştirilecek.



Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediye geçmişinin çok eskilere dayandığını belirterek, "1868 yılında kurulan belediyemizden bugüne kadar maalesef herhangi bir arşivin olmaması çok üzücü. Belediyemiz köklü bir geçmişe sahip olmasının yanı sıra, Tarsus 10 bin yıllık bir şehir. Bünyesinde birçok değeri barındırmasına rağmen, kentimizin tanıtımı bugüne kadar istenilen düzeyde yapılamadı. Biz bu değerleri tüm dünyaya tanıtmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Buna yönelik birçok projemiz var. Kentimizi hak ettiği seviyeye ulaşması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Halkımızdan ricamız, el ve gönül birliği kentimize sahip çıkmaya ve tanıtmaya davet ediyoruz" dedi. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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