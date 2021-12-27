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Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde toplu açılış töreni - Son Dakika

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde toplu açılış töreni

27.12.2021 17:39
Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde toplu açılış töreni

Mersin'in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarsus Belediyesi tarafından toplu açılış töreni yapıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarsus Belediyesi tarafından toplu açılış töreni yapıldı.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 100. Yıl Parkı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde, kurtuluşun yıl dönümü olan 27 Aralık'ta gerçekleştirdikleri 27 hizmetin açılışını yaptıklarını belirtti.

Halkın refahının, sosyal yaşantısının, kent kültürünün özellikle de kent ekonomisinin en iyi yere gelmesi için var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Bozdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün 100. yıl. Cumhuriyetin dolu dolu olduğu 100 yıllık süreç. Tarsus'u anlatırken övünerek anlatıyoruz çünkü 10 bin yıllık bir kent, başkent olmuş bir kent. Bir şehri, imarıyla, insanlarının yaşam tarzıyla ve insanların yaşam kalitesini yüksekliğiyle tanırız. Bu konuda birçok çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalarımızdan çıkardığımız sonuç ise çözümcü belediye, çoğulcu belediye, çalışkan belediye, çevreci belediye ve çağdaş belediye anlayışıdır."

Konuşmanın ardından koruluk, park, halk market, halk manav, tarımsal üretim uygulama alanlarının da aralarında bulunduğu 27 hizmetin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir, Türkiye Muhtarlar Derneği Tarsus Şube Başkanı Turgay Benli, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde toplu açılış töreni

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Tarsus Belediyesi, Bozdoğan, Mersin, Tarsus, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde toplu açılış töreni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde toplu açılış töreni - Son Dakika
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