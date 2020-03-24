Tarsus Belediyesi'nden 65 yaş üstü yaşlılara sıcak yemek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus Belediyesi'nden 65 yaş üstü yaşlılara sıcak yemek - Son Dakika

Tarsus Belediyesi'nden 65 yaş üstü yaşlılara sıcak yemek

6 saat önce

Tarsus Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle ilçede aldığı tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına başladı.

Tarsus Belediyesi'nden 65 yaş üstü yaşlılara sıcak yemek, System.String[]

Tarsus Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle ilçede aldığı tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına başladı.


Korona virüs salgınının önüne geçme çabaları kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı konulmasının ardından, Tarsus Belediyesi, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın öncülüğünde, ilçedeki 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir öğün yemek desteği vermeye başladı.


Belediye yemekhanesinde pişirilen yemekler, Sosyal Güvenlik Sistemine kayıtlı olan ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlara ulaştırıldı. Oluşturulan liste kapsamından 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi, yalnız yaşayan ve hasta vatandaşlara günde bir öğün sunulan sıcak yemek hizmeti, herhangi bir aksamaya fırsat verilmeden periyodik olarak sürdürülecek.


Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Tarsus Kaymakamlığımız ile koordineli şekilde hazırlıklarımızı tamamlayarak, hızlı bir şekilde 65 yaş üstü vatandaşlarımıza destek olmak ve en azından yemek ihtiyaçlarını karşılamak için, imkanlar doğrultusunda talebe yetecek kadar yemek hazırlatıp, oluşturduğumuz ekipler aracılığı ile ikamet ettikleri evleri kapı kapı dolaşıp dağıtıma başladılar" dedi.


Bozdoğan, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında belediyenin tüm imkanlarını seferber ederek, bir çok konuda öncü çalışmaların altına imza attıklarını da söyledi. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Bozdoğan, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:14 Kaynak: İHA

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