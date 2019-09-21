Tarsus Belediyesi'nden "Alzheimer Günü" etkinliği

Tarsus Belediyesi, "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla söyleşi ile müzik dinletisi gerçekleştirdi.



Tarsus Belediyesi'nin alzheimer hastalığına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği ve iki süren etkinlikte, Yarenlik alanında açılan stant ile vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtılırken, Zübeyde Hanım Bütünleşik Gündüz Yaşam Evinde düzenlenen programda ise Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Ar, Alzheimer hastalığı hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.



Burada açıklamalarda bulunan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Bizim daha önce söylediğimiz bir sloganımız vardı; 'Bu kenti karanlıktan mutlaka kurtaracağız' diyorduk, aydınlığa götüreceğiz. Elbette sizlerle yapacağız bunu. Burada aslında iki çizgiyi çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu kentte hepimizin yapacağı çok şey var. Ama bunun için de iki şeyi çok iyi kullanmamız gerekiyor; önce anlamak, anladığınız zaman zaten mutlaka anlaşılacaksınızdır. Anlayan insan mutlaka karşı tarafa da anlaşılmayı sağlar. Bu kent için üreten, eğiten, kültürlü ve sağlıklı merkezleri daha çok açacağız. Her yerde açacağız" dedi.



Konuşmaların ardından Tarsus Folklor Araştırma Derneği'nin sunduğu müzik dinletisi ile katılımcılar doyasıya eğlendi. - MERSİN