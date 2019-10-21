Son Dakika Haberleri: Tarsus Belediyesi'nden iş kazalarına dikkat çekecek yarışma
Son Dakika Güncel Tarsus Belediyesi'nden iş kazalarına dikkat çekecek yarışma

Tarsus Belediyesi'nden iş kazalarına dikkat çekecek yarışma

1 saat önce

Tarsus Belediyesi, 22 Kasım'da gerçekleştirecek 'Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Sempozyumu' çerçevesinde Tarsus Kent Konseyi işbirliği ile "Evde, İşte, Trafikte Güvenlik" konulu fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Tarsus Belediyesi'nden iş kazalarına dikkat çekecek yarışma, System.String[]

Tarsus Belediyesi, 22 Kasım'da gerçekleştirecek 'Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Sempozyumu' çerçevesinde Tarsus Kent Konseyi işbirliği ile "Evde, İşte, Trafikte Güvenlik" konulu fotoğraf yarışması düzenleyecek.


Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de artan iş kazalarına dikkat çekmek için düzenlenen yarışmada, iş sağlığı ve güvenliği açısından toplumu eğitmek; yetkilileri ve ilgili herkesi fotoğrafla uyarmak, fotoğraflarla farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.


Ödüllü yarışmada katılım ücretsiz olacak. Katılımcılar, fotoğraf gönderme işlemini dijital ortam üzerinden yapacaklar. Başvuruların 2 Kasım Cumartesi günü sona ereceği yarışmada, fotoğraflar tarsusisg2019@gmail.com adresine gönderilecek.


Vatandaşlar, yarışmaya katılım şartlarına ilişkin detayları Tarsus Belediyesi'nin web sitesinde erişebilecekler. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
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