Son Dakika Haberleri: Tarsus Belediyesi'nden şalgam denetimi
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Tarsus Belediyesi'nden şalgam denetimi

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde faaliyet gösteren şalgam imalathaneleri ve satış noktaları denetlendi.

Tarsus Belediyesi'nden şalgam denetimi, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde faaliyet gösteren şalgam imalathaneleri ve satış noktaları denetlendi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelinde faaliyet gösteren şalgam imalathaneleri ve satış noktalarını denetleyen ekipler, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı başta olmak üzere iş yerlerinin fiziki durumu ve genel hijyen kurallarını kontrol etti. Denetimler sırasında yönetmelik kapsamında, gıdaya doğrudan temas etmekte olan ve gıdayı dış etkenlerden koruyan plastik madde ile malzemelerin bir kez kullanılması gerektiği konusunda mevzuat hükümleri çerçevesinde esnaflara bilgilendirme yapıldı.Bunun yanı sıra ekipler, işletmeler haricinde ilçede seyyar satış noktalarına da denetimler gerçekleştirerek, gıdanın ambalajlanması konusunda bilgi verdi. - MERSİN
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Zabıta Müdürlüğü, Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:00 Kaynak: İHA
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