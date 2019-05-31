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Tarsus Belediyesi'ne personel alımı

1 saat önce

Tarsus Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM-BEL-SEN) arasında 189 memuru alımını kapsayan toplu iş sözleşmesi yapıldı.

Tarsus Belediyesi'ne personel alımı, System.String[]
Tarsus Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM-BEL-SEN) arasında 189 memuru alımını kapsayan toplu iş sözleşmesi yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 189 memur alımına ilişkin toplu iş sözleşmesini Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile TÜM-BEL-SEN Mersin Şube Başkanı Canan Solak imzaladı.
Bozdoğan, görev yapacağı 5 yıllık süreçte vatandaşların mutlu ve özgür olması için elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti.
Solak da toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:08 Kaynak: AA
Tarsus Belediyesi, Tarsus, Güncel
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