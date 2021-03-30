Tarsus Belediyesi'nin "Halk Market" uygulaması devam ediyor - Son Dakika

Tarsus Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Halk Market" projesi hizmet vermeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, küçük üreticilere destek olmak, sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerini dar gelirli vatandaşların alım gücüne uygun fiyatlarla sunmak amacıyla "Her mahalleye bir Halk Market" sloganıyla proje uygulanmaya başlandı.

Ürünlerin büyük kısmı belediyenin desteğiyle kurulan Emekçi Kadınlar Kooperatifi tarafından üretilip sağlanan markette ekmekten tereyağına, reçelden zeytine, yoğurttan una kadar birçok gıda maddesi satılıyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, marketlerin süt ürünlerinin temini konusunda şimdiden bir model oluşturduğunu belirtti.

Kırsalda üreticilerin yakın zamana kadar sütü çok ucuz fiyatlarla satmak zorunda kaldığını, üstelik ödemelerini vadeli olarak aylar sonra alabildiğini ifade eden Bozdoğan, en büyük süt alıcısı olarak piyasaya girip diğer aktörlerden daha fazla fiyat vererek süt toplamaya başladıklarını, sütü değerinde aldıklarını kaydetti.