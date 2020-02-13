Tarsus Belediyesi personeline korona virüs anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus Belediyesi personeline korona virüs anlatıldı - Son Dakika

Tarsus Belediyesi personeline korona virüs anlatıldı

6 saat önce

Tarsus Belediyesi, tüm dünyayı tehdit eden korona virüs hakkında belediye çalışanlarını bilgilendirdi.

Tarsus Belediyesi personeline korona virüs anlatıldı, System.String[]

Tarsus Belediyesi, tüm dünyayı tehdit eden korona virüs hakkında belediye çalışanlarını bilgilendirdi.


Sağlık İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Füsun Kaleli ve İşyeri Hekimi Dr. Elif İlkay Çelik tarafından, Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden korona virüs hakkında personele yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Kaleli ve Çelik, birlikte yaptıkları bilgilendirme toplantısında, korana virüsün damlacık yoluyla bulaşması sonucu insanlarda hastalığa neden olduğunu ifade ettiler. Toplantıda, vatandaşların bu virüsün kendilerine bulaşmasını önlemek adına, özellikle sık sık ellerini yıkayarak basit yollarla gerekli önlemleri alabilecekleri ifade edildi. Her yıl bu tür virüslerin çeşitli tipleri ile karşılaşıldığına ve enfekte olunabildiğine dikkat çekilen toplantıda, "Hijyen kurallarına azami derecede dikkat edilmesi gereklidir" denildi. - MERSİN

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Çin Halk Cumhuriyeti, Tarsus Belediyesi, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:03 Kaynak: İHA
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