Tarsus Belediyesi personeline 'Öfke Kontrolü ve İş Hayatında İletişim' eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus Belediyesi personeline 'Öfke Kontrolü ve İş Hayatında İletişim' eğitimi verildi - Son Dakika

Tarsus Belediyesi personeline 'Öfke Kontrolü ve İş Hayatında İletişim' eğitimi verildi

7 saat önce

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, çalışanlara 'Öfke Kontrolü ve İş Hayatında İletişim' eğitimi verildi.

Tarsus Belediyesi personeline 'Öfke Kontrolü ve İş Hayatında İletişim' eğitimi verildi, System.String[]

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, çalışanlara 'Öfke Kontrolü ve İş Hayatında İletişim' eğitimi verildi.


Tarsus Belediyesinde görev yapan personelin vatandaşlara güler yüzlü ve daha iyi hizmet vermesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programları devam ediyor. Tarsus Belediyesi ile Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim programında, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi görevlilerinden Psikolojik Danışman Yasin Yılmaz tarafından belediye personeline yönelik 'Öfke Kontrolü ve İş Hayatında İletişim' eğitimi verildi.


Belediye Tesislerinde bulunan Yeşil Salonda gerçekleştirilen eğitimde, Psikolojik Danışman Yasin Yılmaz, öfke ile mücadele yöntemleri konusunda belediye personelini bilgilendirdi. Eğitimde; öfkenin tanımı, öfkeye yol açan nedenlerin neler olduğu, öfke kavramının insan davranışı üzerindeki etkileri konularında bilgi veren Yılmaz, öfke ile baş etmede yapılması ve yapılmaması gereken davranışlar ve öfke kontrolü tekniklerini anlattı. "Öfke duygusal bir tepkidir" diyen Yılmaz, öfke ile mücadelede özellikle empati ve etkili iletişimin önemine dikkat çekti. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:44 Kaynak: İHA
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