Son Dakika Haberleri: Tarsus Belediyesi personeline temel ilk yardım eğitimi verildi
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Tarsus Belediyesi personeline temel ilk yardım eğitimi verildi

1 saat önce

Tarsus Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Hizmetler Başkanlığı işbirliğinde belediye personeline yönelik 4 gün süren temel ilk yardım eğitimi gerçekleştirdi.

Tarsus Belediyesi personeline temel ilk yardım eğitimi verildi, System.String[]

Tarsus Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Hizmetler Başkanlığı işbirliğinde belediye personeline yönelik 4 gün süren temel ilk yardım eğitimi gerçekleştirdi.


Acil Sağlık Hizmetleri eğitim birimi tarafından Tarsus Belediyesi yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitimde temel ilk yardım bilgileri, yaşam belirtileri, solunum yolu tıkanıklığı, göğüs ağrısı gibi konular, Acil Hizmetler Başkanlığı görevlileri tarafından uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimde, iş ve trafik kazalarında, yaralanmalarda, göğüs ağrıları, hayvan ısırıkları, hasta ile yaralı taşıma gibi konularda yapılması ve yapılmaması gereken bilgiler, uygulamalı şeklinde personele aktarılırken, tıbbi destek gelene kadar alınması gereken çevre güvenliği ve öncelik sırasına göre uygulanması gereken ilk yardım metotları hakkında da bilgiler verildi.


Eğitmenler, verilen eğitimin sonucunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere ilk yardım sertifikalarını takdim etti. - MERSİN

İl Sağlık Müdürlüğü, Tarsus Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:33 Kaynak: İHA
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