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Tarsus Belediyesi Seher Togo Kreşi açılıyor

6 saat önce

Tarsus Belediyesi Seher Togo Kreş ve Gündüz Bakım Evi, yakında minik öğrencilere kapılarını açıyor.

Tarsus Belediyesi Seher Togo Kreşi açılıyor, System.String[]

Tarsus Belediyesi Seher Togo Kreş ve Gündüz Bakım Evi, yakında minik öğrencilere kapılarını açıyor. Kreş kayıtları 15 Aralık'a kadar devam edecek.


31 Mart yerel seçim öncesi meydanlarda 'her mahalleye bir kreş' sözü veren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, projesini gerçekleştiriyor. Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde bulunan ve isminin Seher Togo olarak belirlendiği kreş hizmete başlamak için son hazırlıklarını tamamlıyor. 100 çocuğun faydalanacağı kreşte, çocuğun 36 ayını doldurmuş ile 71 aydan büyük olmaması şartı aranıyor. Hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında çocukların gelişimlerini destekleyici bir hizmet verecek olan kreş, yaz tatilinde de hizmet vermeye devam edecek. Tarsus Belediyesi, dar gelirli vatandaşların da bütçesini düşünerek kreş ücretini 280 lira olarak belirledi. Yakın zamanda faaliyete geçecek olan kreşte kayıtlar 15 Aralık'a kadar devam edecek.


Vatandaşlar, kayıt başvuru şartları ve ön kayıt için istenen belgelere tarsus.bel.tr web adresinde ulaşabilecek. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:03 Kaynak: İHA
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