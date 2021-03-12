Tarsus Belediyesi tarımsal gelişim ve iş birliği protokolünde ilk projesini gerçekleştirdi - Son Dakika

Tarsus Belediyesi, tarımsal gelişimi desteklemek ve kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile imzaladığı iş birliği protokolü kapsamında ilk proje çalışmasını yerli ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturarak hayata geçirdi.

Damlama Mahallesi'nde hayata geçirilen projeye ilişkin konuşan Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, amaçlarının kırsal alanda yem ve tarla bitkileri yetiştiriciliği yapan çiftçileri desteklemek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kırsal kalkınmayı sağlamak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla küçük üreticilere ücretsiz temin ettiğimiz yerli tohumları toprakla buluşturarak gelecek nesiller için daha sağlıklı bir yaşamın temelini atıyoruz. Amacımız sağlıklı, organik ürünlerin bölgemizde yetişmesini sağlayarak ürün verimliğini arttıracak hamlelerle birlikte zehirsiz mutfaklar oluşturmaktır."

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yağlı Tohumlu Bitkiler Birimi Sorumlusu Dr. Ayşe Nuran Çil ise yerli üretimin gelişimini destekleyip ürünlerdeki hastalıklarla mücadele ettiklerini söyledi.

Proje çalışmasına, Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Osman Polat, Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Nadir Ernariçi, ziraat mühendisleri Derya Özer, Yılmaz Yaşar, Damlama Mahallesi Muhtarı Celil Köse ve tarla sahibi Mustafa Kılıç da katıldı.