Tarsus Belediyesi, tekstil atölyesiyle 144 kişiye istihdam sağlayacak - Son Dakika

Tarsus Belediyesi, tekstil atölyesiyle 144 kişiye istihdam sağlayacak

24.03.2021 12:02
Tarsus Belediyesi, tekstil atölyesiyle 144 kişiye istihdam sağlayacak, System.String[]

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait spor salonu olarak kullanılan binayı tekstil atölyesine çevirdi.

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait spor salonu olarak kullanılan binayı tekstil atölyesine çevirdi. 'Üreten Tarsus' şiarıyla yola çıktıklarını belirten Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bu ay açılışını yapacakları tekstil atölyesine 144 adet makine aldıklarını kaydederek, "Burada 144 işçi çalışacak. Kadınlarımızın tekstil öğrenmeleri için eğitim çalışmalarına başladık" dedi.

Mersin'in Tarsus Belediyesi, hem mahallelerin kalkınması hem de kadınların üretime katılması için kolları sıvadı. Mahallelerde tekstil atölyeleri kurmak amacıyla yeni bir projeyle yola çıkan belediye, ilk atölyeyi bu ay açmak için hazırlıklara başladı.

"144 makine aldık, 144 işçi çalışacak"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, projenin ayrıntılarını İHA muhabirine anlattı. Tarsus Belediyesinin şiarının 'eğiten, üreten, sağlıklı, kültürlü Tarsus' olduğunu vurgulayan Başkan Bozdoğan, buradan yola çıkarak mahallelerde yeni bir atılıma geçtiklerini söyledi. "Mahalle bazında tekstil atölyelerini yerleştirirsem mahalledeki kadınlarımızın aktif olarak çalışmasını sağlar" diyerek yola çıktığını dile getiren Bozdoğan, "İlk etapta, mülkiyeti belediyemize ait Bağlar Mahallesinde bir binadan başladım. Önce düğün salonu olarak açmışlar olmamış, sonra 'spor aletleri koyalım' demişler. Gittiğimde inanılmaz bir şey vardı, 7 güreş antrenörü, 3 sporcu vardı. Olacak iş değildi. Biz burayı tekstil atölyesine çevirelim dedik. Mahalle bazında bu tekstil atölyelerini yerleştirirsem mahalledeki kadınlarımızın aktif olarak çalışmasını sağlar dedim ve kadınlarımızın tekstil öğrenmeleri için hemen eğitim çalışmalarına başladık. Şu an 144 makine aldık, orada 144 işçi çalışacak" diye konuştu.

"Dışarıya da üretim olacak"

Tekstil atölyesinde ilk aşamada belediyenin tüm personelinin giysilerinin dikileceği bilgisini veren Bozdoğan, " Adana'daki belediyeler de istediler, onların dikimleri yapılacak. Yani dışarıya da üretim olacak. Tekstil mühendisi bir arkadaşı da burada görevlendirdik. Belediye inanılmaz karlı oldu, hem kendi elbiselerini üretiyor hem dışarıya satışını yapıyor. Aslında her mahalle bazında bunu yaptığımız zaman o mahallenin sahipleneceği bir şey oluyor. Atölyenin açılışı bu ay yapılacak. Çok büyük bir maliyet de gitmiyor. Her mahallenin kendine göre farklı bir sanayi hamlesini yaparsak o mahallenin zenginleşmesi de ortaya çıkıyor. Bu atölyemizde 144 kişiye istihdam sağlayacağız. Tarsus eski bir tekstil merkeziydi, çok fabrika vardı ama Tarsus'ta KDV oranı yükseltilince, Kahramanmaraş'a yüzde sıfır verildiğinden dolayı tekstil atölyeleri ve fabrikaları kapandı. 22 fabrika kapandı. Bir kent kendi sanayisini kendi yapmak zorunda ama bunu mahalle bazlı giderseniz sonucu çok daha iyi olur" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, tekstil atölyesiyle 144 kişiye istihdam sağlayacak

Tarsus Belediyesi, İstihdam, Mersin, Tarsus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarsus Belediyesi, tekstil atölyesiyle 144 kişiye istihdam sağlayacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın AK Parti'den büyük kongreye özel yeni klip: Sen ben yok, Türkiye var AK Parti'den büyük kongreye özel yeni klip: Sen ben yok, Türkiye var Günlerce yaşam mücadelesi vermiş! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın güçlükle kurtarıldı Günlerce yaşam mücadelesi vermiş! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın güçlükle kurtarıldı Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Son Dakika! AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür: Hedefimiz 2053 Son Dakika! AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür: Hedefimiz 2053 Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır         
12:33
Melih Gökçek, AK Parti kongresindeki kalabalığı böyle savundu: Test yaptırdık, salonda kovidli delege yok Melih Gökçek, AK Parti kongresindeki kalabalığı böyle savundu: Test yaptırdık, salonda kovidli delege yok         
12:10
Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı         
11:57
"Çocukları terbiyesizlik yaptı" deyip, babayı kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasında         
11:53
Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi         
11:35
Elon Musk yine sahnede! Bitcoin ile Tesla alma dönemi resmen başladı Elon Musk yine sahnede! Bitcoin ile Tesla alma dönemi resmen başladı         
11:08
AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi         
10:43
Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı! Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı! Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi         
10:25
Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek         
10:20
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler         
09:54
Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi         
09:45
Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş         
09:38
Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi         
03:29
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 13:02:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus Belediyesi, tekstil atölyesiyle 144 kişiye istihdam sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei