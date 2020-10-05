Tarsus Belediyesi 'Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarı' kurdu - Son Dakika

Tarsus Belediyesi 'Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarı' kurdu

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus Belediyesi, kentte çiftçilik ile uğraşan 15 bin kayıtlı üretici için Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarı kurdu.

Tarsus Belediyesi 'Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarı' kurdu, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus Belediyesi, kentte çiftçilik ile uğraşan 15 bin kayıtlı üretici için Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarı kurdu. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Birkaç hafta içerisinde tamamen yetkilendirilmiş bir laboratuvar olacağız" dedi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarının fiziki yapısı, belediye tesislerinde hurdalıkta atıl durumda olan malzemelerin geri dönüşümü sağlanarak inşa edildi. 150 metre açık, 80 metre kapalı alan üzerine son sistem cihazlar ile kurulan laboratuvar için Tarım ve Orman Bakanlığına başvuru yapılarak, yetkilendirme işlemi gerçekleşecek.

Alınacak ruhsatın ardından 15 bin çiftçinin arazisiyle ilgili toprakta temel analizi, detaylı toprak analizi, sulama suyu analizi ve bitki analizleri alanlarında kayıtlı işlem yapılacak. Belediye yerleşkesi içerisinde yer alan birimde 3 mühendis,1 Laboratuvar teknikeri ve 1 saha görevlisi hizmet verecek.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın talimatları ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulan laboratuvarda bulunan bilimsel malzemeler de Tarsus Ziraat Odası ile yapılan protokol ile ücretsiz olarak temin edildi.

"Birkaç hafta içinde yetkilendirilmiş laboratuar olacağız"

Laboratuvarı ziyaret eden Başkan Bozdoğan, üreticilerin toprağında kalması, üretmesi ve ürettiğinin karşılığını alması için Tarsus Belediyesi olarak var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Bozdoğan, "Bilinçli tarım uygulamalarıyla arazi sahibi üreticilerin de yüzünü güldüren yüksek verimler ve üstün kaliteli ürünler alınması için oluşturduğumuz bu birim Çukurova'nın en verimli topraklarına sahip olan Tarsus'u tekrar eski günlerine döndürmeye yardımcı olacaktır. İyi Tarım uygulamaları ile geleceğe geçmişten aldığımız güçle emin adımlar ile yürüyeceğiz. Yolculuğun ilk adımını attık. Son denetlemeler yapıldıktan sonra önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tamamen yetkilendirilmiş bir laboratuvar olacağız. Yetkiyi aldıktan sonra belediye olarak tek yetkili laboratuvar olacağız. Bize destek sunan, talebimize nezaket gösteren Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı'ya da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"193 mahalleye ücretsiz danışmanlık yapacağız"

Oluşturulan birimin hemen yanı başında 400 metrekarelik 'model üretim alanı' sahası oluşturduklarını da aktaran Başkan Bozdoğan, "Çalışmalarımızda öncelikle uzman ziraat mühendisleri, toprak analizi yapılacak araziden GPS konum kayıtlarıyla toprak numunesi alarak akreditasyona sahip laboratuvarlarımızda analize sokacağız. Laboratuvarda ortaya çıkan toprak analiz sonuçlarına göre uzman ziraat mühendislerimiz, kendi seramızda model uygulama yaparak toprak örneklerine göre özel bitki besleme programları hazırlayacaklar. Uygulama sonucu çiftçilere bu şekilde teslim edilecek. Biz sadece toprağı değil, analiz sonucuna göre bitki kimliği de oluşturacağız. Kırsaldan ovaya kadar, Çamlıyayla ilçemiz de dahil olmak üzere ilk etapta 193 mahalleye, saha ekiplerimiz tarafından üreticiye ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacağız. Tarımsal kalkınmaya çok önem veriyorum. Bu işi de kamu yararına göre uygun ölçekte yapacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Tarsus Belediyesi 'Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarı' kurdu
Tarsus Belediyesi 'Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarı' kurdu
Tarsus Belediyesi 'Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarı' kurdu
Tarsus Belediyesi 'Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarı' kurdu
Tarsus Belediyesi 'Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarı' kurdu

Tarsus Belediyesi, Bozdoğan, Tarsus, Bitki, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarsus Belediyesi 'Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarı' kurdu - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını paylaşacak Meteoroloji uyardı! 7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak Son Dakika: Türkiye'de 5 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1603 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi! 5 sınıfta daha okula başlıyor Trump koronaya yakalanınca Paşinyan'ın planları suya düştü: Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki rolünü görüşeceklerdi PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, taburcu oluyor Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, taburcu oluyor         
21:45
Bağcılar'daki cinayetin detayları ortaya çıktı! Saldırgan, market çalışanını eski karısıyla birlikte olduğu için öldürmüş Bağcılar'daki cinayetin detayları ortaya çıktı! Saldırgan, market çalışanını eski karısıyla birlikte olduğu için öldürmüş         
20:52
Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu         
20:17
Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti         
19:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak         
19:21
Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi         
17:17
Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler         
16:45
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:47
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var         
14:21
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 22:12:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus Belediyesi 'Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarı' kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei