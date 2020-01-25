Tarsus Belediyesi, Uğur Mumcu anısına okuma salonu açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus Belediyesi, Uğur Mumcu anısına okuma salonu açtı - Son Dakika

Tarsus Belediyesi, Uğur Mumcu anısına okuma salonu açtı

7 saat önce

Yazar Uğur Mumcu'nun anısına okuma salonu açtı.

Tarsus Belediyesi, Uğur Mumcu anısına okuma salonu açtı, System.String[]

Yazar Uğur Mumcu'nun anısına okuma salonu açtı.


Tarsus'un Fahrettinpaşa Mahallesinde park içerisinde bulunan yapı, belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen düzenlemenin ardından okuma salonuna dönüştürüldü. İçerisinde çok sayıda kitabın yer aldığı ve öğrencilere ders çalışma imkanı sağlayacak salona 'Uğur Mumcu Okuma Salonu' ismi verildi.


Araştırmaları, yazdığı kitap ve makaleleri ile Türkiye tarihine damga vuran gazeteci Uğur Mumcu'nun ismini Tarsus'ta yaşatmak amacıyla 27'nci ölüm yıl dönümünde açılışı gerçekleştiren okuma salonu; bilgiye ulaşmak, kitap okumak ve ders çalışmak isteyen herkese hitap edecek.


Okuma salonunun açılışında konuşan Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Nevzat Sain, "Bundan tam 27 yıl önce bugün aramızdan ayrılan değerli aydın ve demokrat, basın emekçisi olan sevgili Uğur Mumcu'yu saygı ve özlemle anıyoruz. Şimdiye kadar belediyemizin destekleriyle mahallemize birçok çalışma yaptık. Bugün çalışmalardan biri olan Uğur Mumcu Okuma Salonunun açılışı için bir aradayız. Öğrencilerin ders çalışabileceği, yaz döneminde çeşitli kültürel faaliyetlerin gerçekleşeceği, tamamı ile toplum yararına olacak okuma salonuna Uğur Mumcu ismini uygun gördük. Sürekli halkın aydınlanması için mücadele eden biriydi. Okuma salonumuz da bu amacı örnek alarak hizmet verecektir. Halkımıza hayırlı olması dilekleriyle teşekkür ederim" dedi.


Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise Fahrettinpaşa Mahallesinde eksikliğini tespit ettikleri okuma salonunu halkın hizmetine sunmaktan ötürü mutlu olduğunu söyledi. Okuma salonları önemine değinen Bozdoğan, "Okuma kültürü, okuma bilinci ve okuyan bir neslin oluşması için okuma salonlarının ve kütüphanelerin değerini hepimiz biliyoruz. 24 Ocak önemli bir gün. Cumhuriyetin kalemlerinden çok değerli Uğur Mumcu'nun ve Cumhuriyetin koruyucularından çok değerli Gaffar Okkan'ın ölüm yıl dönümü. Uğur Mumcu'nun çok değerli bir sözü var; 'Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz'. Bilgi sahibi olmak için de çok okumamız gerekiyor. Bizim de en önemli ögemiz; gençlerimiz ve çocuklarımız, onların geleceği için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Onları kitapların saçtıkları ışıkla aydınlatmalıyız. İşte bu amaçla 27 yıl önce karanlık güçler tarafından gerçekleştirilen hain bir suikast sonucu yaşamını yitiren değerli Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun anısına bu okuma salonunu açıyoruz, şehrimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Uğur Mumcu Okuma Salonunun açılış gerçekleştirildi. - MERSİN

Uğur Mumcu, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ölümcül yeni tip koronavirüsü Nepal'e de sıçradı
Deprem kahini Dyson Lin'den İstanbul için kritik uyarı! Siyasilere çağrıda bulundu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var 6 yaşındaki Muhammet, Elazığ'a yardım olarak üzerindeki montu bağışladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 19:03:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus Belediyesi, Uğur Mumcu anısına okuma salonu açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]