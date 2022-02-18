Tarsus'ta üreticilere ücretsiz fidan dağıtıldı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçe belediyesi, Miras Projesi kapsamında ücretsiz olarak 40 bin fide dağıttı.

Etkinlik kapsamında Cinköy, Çakırlı, Çiriştepe, Karadiken, Taşçılı, Tepeköy, Dedeler, Kerimler, Sarıveli, Sayköy, Sucular, Taşkuyu mahallelerinde zeytin, harnup, badem, incir, nar, taş armudu, dut, üzüm olmak üzere toplam 40 bin adet fide dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı açıklamada, her zaman üreticilere destek olduklarını ve üretimde verimliliği artırmak istediklerini söyledi.

Tarsus'un kadim topraklara sahip kadim bir kent olduğunu belirten Bozdoğan, "Bu kentte yaşayan insanların yaşam kalitesinin sosyal refahının yükselmesi için çaba gösteriyoruz. Bugün burada topraklarımızın emektarları, çiftçilerimize fide dağıtılıyor. Çiftçi kalkınırsa köylü kalkınırsa kentte kalkınır." ifadesini kullandı.