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Tarsus'ta üreticilere ücretsiz fidan dağıtıldı - Son Dakika

Tarsus'ta üreticilere ücretsiz fidan dağıtıldı

18.02.2022 17:21
Tarsus'ta üreticilere ücretsiz fidan dağıtıldı

Mersin'in Tarsus ilçe belediyesi, Miras Projesi kapsamında ücretsiz olarak 40 bin fide dağıttı.

Mersin'in Tarsus ilçe belediyesi, Miras Projesi kapsamında ücretsiz olarak 40 bin fide dağıttı.

Etkinlik kapsamında Cinköy, Çakırlı, Çiriştepe, Karadiken, Taşçılı, Tepeköy, Dedeler, Kerimler, Sarıveli, Sayköy, Sucular, Taşkuyu mahallelerinde zeytin, harnup, badem, incir, nar, taş armudu, dut, üzüm olmak üzere toplam 40 bin adet fide dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı açıklamada, her zaman üreticilere destek olduklarını ve üretimde verimliliği artırmak istediklerini söyledi.

Tarsus'un kadim topraklara sahip kadim bir kent olduğunu belirten Bozdoğan, "Bu kentte yaşayan insanların yaşam kalitesinin sosyal refahının yükselmesi için çaba gösteriyoruz. Bugün burada topraklarımızın emektarları, çiftçilerimize fide dağıtılıyor. Çiftçi kalkınırsa köylü kalkınırsa kentte kalkınır." ifadesini kullandı.

Tarsus'ta üreticilere ücretsiz fidan dağıtıldı
Tarsus'ta üreticilere ücretsiz fidan dağıtıldı
Tarsus'ta üreticilere ücretsiz fidan dağıtıldı
Tarsus'ta üreticilere ücretsiz fidan dağıtıldı
Tarsus'ta üreticilere ücretsiz fidan dağıtıldı

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Tarsus Belediyesi, Çiftçi, Zeytin, Tarsus, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarsus'ta üreticilere ücretsiz fidan dağıtıldı - Son Dakika


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