Tarsus Belediyesi, 'Zehirsiz Sofralar Kuruyoruz' projesini hayata geçiriyor

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, gıda kalitesini toprak sağlığıyla birlikte hedefleyen, en eski ve en çevreci sürdürülebilir tarım yöntemi olan Biyodinamik Tarım'ı 'Zehirsiz Sofralar Kuruyoruz' projesiyle hayata geçiriyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde çalışan ziraat mühendisleri ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Tarsus Belediyesine ait araziler üzerinde 'Biyodinamik Tarım' formu uygulayarak, bilinen en eski ve en sağlıklı tarım modelini Tarsusluların sofrasına getirecek proje ele alındı.

Bu projeyi çok önemsediklerini ifade eden Başkan Bozdoğan, "'Zehirsiz Sofralar Kuruyoruz' sloganıyla start verdiğimiz Biyodinamik Tarım Çalıştayı projesi ile odalar, ziraat mühendisleri ve gıda sektörü çalışanlarının işbirliğiyle kullanılabilir tarım alanlarının biyodinamik tarım ilkelerine göre mevsiminde üretim için hep birlikte harekete geçeceğiz. Belediyemize ait arazilerde üretilecek organik ürünlerin tanzimi ve dağıtımını bizzat gerçekleştirerek, Tarsusluların doğal, zehirsiz ürüne direkt ulaşmalarını sağlayacağız" dedi. - MERSİN