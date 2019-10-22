Son Dakika Haberleri: Tarsus Belediyesinden, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan uzman çavuşa yardım
Son Dakika Güncel Tarsus Belediyesinden, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan uzman çavuşa yardım

Tarsus Belediyesinden, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan uzman çavuşa yardım

1 saat önce

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Faruk Yılmaz'ı belediyede ağırladı.

Tarsus Belediyesinden, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan uzman çavuşa yardım, System.String[]

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Faruk Yılmaz'ı belediyede ağırladı.


Tarsus Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Tarsuslu asker Uzman Çavuş Faruk Yılmaz'a yardım eli uzattı. Yaralı uzman çavuşun gerek Gaziantep'teki gerekse Tarsus'ta ki tedavi sürecini yakından takip eden Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, gazi Faruk Yılmaz ile bir araya gelerek, kendisi ile bir süre sohbet etti. Bozdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda gösterdiği üstün başarıdan ötürü Faruk Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Bunun yanı sıra gerçekleştirilen Ekim ayı Meclis Toplantısında Yılmaz'a 10 bin lira nakdi yardım yapılması kararı meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi. - MERSİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:53 Kaynak: İHA
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