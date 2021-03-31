Tarsus Belediyesinden bir günde 18 açılış - Son Dakika

Tarsus Belediyesinden bir günde 18 açılış

31.03.2021 10:26
Tarsus Belediyesinden bir günde 18 açılış, System.String[]

Tarsus Belediyesi, toplumun acil ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunabilmek amacıyla başlattığı hizmet maratonuna 1 günde 18 açılış yaparak başladı.

Tarsus Belediyesi, toplumun acil ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunabilmek amacıyla başlattığı hizmet maratonuna 1 günde 18 açılış yaparak başladı. 3 günde 51 açılış planlayan belediye, aralarında doktor odası, muhtar odası, okuma salonunun da bulunduğu birçok hizmetin açılışını gerçekleştirdi.

Tarsus Belediyesi tarafından yapılan planlama doğrultusunda 3 gün sürecek olan açılış maratonu 18 hizmetin halkla buluşmasıyla başladı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirilen açılışlara halkın ilgisi yoğun oldu.

Özellikle kırsal alanlardaki acil ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yapılan hizmetlerin açılışları arasında Arıklı Mahallesi muhtar odası ve köy misafirhanesi, Aladağ Mahallesi muhtar odası, doktor odası, okuma salonu, köy misafirhanesi, Çakırlı Mahallesi muhtar odası, okuma salonu, doktor odası olmak üzere toplam 9 hizmet yer alıyor. Bunun yanı sıra kentin yaşam kalitesinin arttırılması ve yeşil alanların çoğaltılması amacıyla da 9 park ve yeşil alan çalışmasının da açılışı yapılarak halkın hizmetine sunuldu. Yapılan park ve yeşil alan çalışmaları arasında Kavaklı, Kemalpaşa, Akşemsettin, Tozkoparan ve Çukurbağ mahalle parkları, Şahin Mahallesi Pandemi Şehitleri Fıstık Çamı Koruluğu, Kemalpaşa, 82 Evler ve Tozkoparan mahallelerinde yapılan yeşil alan çalışmaları yer alıyor.

"Laf yok iş var, çalışacağız"

3 günde 51 açılış yapmanın tam bir ekip çalışması olduğunu dile getiren Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, "Laf yok, iş var. Çalışan, alın teri akıtan, üreten insanların eseri bunlar. Zamanında 5 yılda 51 açılış yapanları da duyduk, 3 günde 51 açılış yapanları da göreceksiniz. Artık dimdik ayakta duran, güçlü, övüneceğiniz bir belediye var. Daha dün İzmir'deydim, birçok belediyeyi gezdim, gördüm. Tarsus Belediyesinin geçmişini de görevi aldığımız günü de çok iyi biliyorum. 8 Nisan 2019'da mazbatayı aldığımızda sistemi sorgulayıp önümüze koyarak yapmamız gerekenleri tek tek planladık. Şimdi sosyal tesisleri açmakla işimiz bitmiyor, bizim tek bir hedefimiz var; köyler köy kalsın, şehirleşmesin, doğal kalsın, gittik sıra çirkinleşmesin. Yarın köylerimize doktorumuz, veterinerimiz, ziraat mühendislerimiz, eğitmenlerimiz gelecek ve köylerimiz kendi içinde gelişecek" dedi.

"Halk her zaman siyasetin üzerindedir"

Yapacakları tek şeyin; insanları her zaman eğiterek çağdaş cumhuriyetin getirilerini tek tek ortaya koymak olacağını vurgulayan Bozdoğan, "Atatürk'ün sözünde de bahsettiği gibi; 'Başarıda gururu unuttuk, felakette de ümitsizliği'. Şundan emin olun ki; çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Sadece sizlerden tek ricam şu; halk her zaman siyasetin üzerindedir. Gereksiz yere sağdan soldan siyaset yapmaya çalışanlara, kendi kurumum içindekilere de dışındakilere de tek bir sözüm var; gölge etmeyin bu insanlar hizmete ve gerçekten kendileri için çalışan birilerine çok muhtaçlar" diye konuştu.

"Sizlerin hizmetkarıyım, çıplak geldim, çıplak gideceğim"

Belediyenin tüm imkanlarının halk için seferber edildiğini belirten Bozdoğan, "Borçlu bir belediyeyi kısa sürede borç yükünden kurtardık. Hizmete susamış halkımızın öncelikli ihtiyaçlarını gidermek için ekip olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Halk bizim için öncelikli; sağlık, eğitim, üretim yönünden, kültürel yönden her nerede eksiklikleri varsa biz orada olacağız. Kadınlarımız önceden kahve köşelerinde, bakkal köşelerinde muayene olmak zorunda kalıyorlardı. 'Bu sorunu ortadan kaldırmak boynumuzun borcu' dedik ve Allah'a şükür ki, bu sorunları bir bir ortadan kaldırdık. Ben seçimi filan düşünmüyorum; şu gördüğünüz evlatların ve gençlerin geleceğini düşünüyorum ve halkımın hizmetkarı olmaktan gurur duyuyorum. Belediyenin parası halkın parası, bu para ne benim ne bir başkasının parası, çalmam, çaldırmam. Seçimden önce de dediğim gibi çıplak geldim, çıplak gideceğim. Lütfen neye ihtiyacınız varsa gelin isteyin ve biz bu isteğinizi yerine getirelim. Size tekrar tekrar söylüyorum, siz siyasetten daha güçlüsünüz. Biliyorsunuz bedeli olanın ederi olmaz. Bedel peşinde değiliz biz, eder peşindeyiz. Daha mutlu daha güçlü olmak için birlikte olmaz, kenetlenmek zorundayız. Ne kadar birlikte mücadele verirsek, işin siyasetini bir tarafa bırakıp bunları birlikte başarırsak o zaman gerçekten 'Tarsusluyuz' deriz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Tarsus Belediyesinden bir günde 18 açılış
Tarsus Belediyesinden bir günde 18 açılış
Tarsus Belediyesinden bir günde 18 açılış
Tarsus Belediyesinden bir günde 18 açılış
Tarsus Belediyesinden bir günde 18 açılış
Tarsus Belediyesinden bir günde 18 açılış
Tarsus Belediyesinden bir günde 18 açılış

Tarsus Belediyesi, Haluk Bozdoğan, Tarsus, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarsus Belediyesinden bir günde 18 açılış - Son Dakika


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