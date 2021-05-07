Tarsus Belediyesi çiftçilere 7 ton gübre, 50 bin marul fidesi dağıttı

Tarsus Belediyesi, ocak ayında doludan ürünleri zarar gören çiftçilere 7 ton gübre, 50 bin marul fidesi desteği verdi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yazılı açıklamasında, göreve geldikleri günden bu yana vatandaşın yanında olacaklarının sözünü verdiklerini hatırlattı.

Vatandaşın parasını vatandaşa harcamayı sürdüreceklerini aktaran Bozdoğan, dolu felaketinin ardından ziraat mühendislerinin hasar tespit çalışması yaptığını belirtti.

Çiftçilerin öncelikli ihtiyaçlarının belirlendiğini vurgulayan Bozdoğan, "En büyük gider kalemi olan 7 ton gübreyi çiftçimize dağıtarak yüklerini biraz olsun hafifletmek istedik." dedi.

Bozdoğan, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce yetiştirilen 50 bin marul fidesinin de dağıtımını yaptıklarını ifade etti.