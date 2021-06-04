Tarsus Belediyesinden köylerde kreş hizmeti - Son Dakika

Tarsus Belediyesi Kreş Müdürlüğü "Köyüm uzakta, öğretmenim yanımda" projesi kapsamında okul öncesi eğitim faaliyetlerini köylere taşıyor. Okul öncesi eğitim çağında olan ancak bu olanaktan faydalanamayan minikler, köylerine kadar gelen kreşte nitelikli ve eğlenceli zaman geçiriyor.

Tarsus Belediyesinin yürüttüğü "Köyüm uzakta, öğretmenim yanımda" projesi, yüzlerce çocuğun hayatına dokundu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje ile hem köylerde yaşayan çocuklar okul öncesi eğitim kurumu atmosferini yaşıyor hem de aileler çocuklarını güvenli bir ortama bırakarak kendilerine vakit ayırabiliyor.

Proje kapsamında Taşçılı Mahallesinde yapılan etkinlikte, okul öncesi eğitim çağında olan ve eğitimden yararlanamayan çocuklar, şehir merkezindeki yaşıtları gibi okul öncesi eğitim kurumu atmosferinde, uzmanlar eşliğinde oyunlar oynadı, eğitici etkinlikler yaptı.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü de okul öncesi çocuklara üretmenin, toprakla buluşmanın, kendi yetiştirdiğini tüketmenin lezzetini fark ettirmek, doğa bilincini aşılamak amacıyla çeşitli fide dikimi ve tohum ekimi etkinliklerini birlikte gerçekleştiriyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çocuklara el becerisi kazandırmak, paylaşım ve yardımlaşma duygusunu, çevre ve doğa bilincini vermeyi amaçladıkları etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi. Bozdoğan, "Geleceğimiz olan minik yüreklerin mutlu bireyler olarak yetişmeleri için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız" dedi. - MERSİN