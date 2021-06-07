Üye Girişi
Tarsus Belediyesinin ektiği ata tohumlar hasat edildi - Son Dakika

Tarsus Belediyesinin ektiği ata tohumlar hasat edildi

07.06.2021 14:54
Tarsus Belediyesinin ektiği ata tohumlar hasat edildi, System.String[]

Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesinin kendi arazilerine ektiği ata tohumlarının verdiği buğday, çavdar ve arpanın hasadına başlandı.

Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesinin kendi arazilerine ektiği ata tohumlarının verdiği buğday, çavdar ve arpanın hasadına başlandı.

Tarsus Belediyesinin 'Miras Ata Tohumu Projesi' kapsamında 30 dönümlük belediye arazisine kunduru buğdayı, 15 dönümlük belediye arazisine arpa, 10 dekarlık belediye arazisine de çavdar ekimi yapılmıştı. Tarsus Belediyesi toprakla buluşturduğu ata tohumlarını hasat etti ve 20 ton kunduru buğdayı, 7 ton arpa ve 5 ton çavdar rekoltesi sağladı. Sandal köyünde hasada katılan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Ata tohumunun ve özellikle biyodinamik tarımın Tarsus'ta en iyi yere gelebilmesi için gerçekten çok büyük bir gayret gösterdik. Şu an ürün elimde o kadar hoşuma gitti ki ve bunların hepsini de önümüzdeki dönem ata tohumu olarak halkımıza dağıtacağız. Az önce domateslere baktım, susuz yetişen domatesler, Sandal domatesi, tamamen ata tohumundan yetişen domatesler. Yani şu an yapraklarını bile koklasanız mis gibi bir koku var, küçüklüğümüzdeki domates kokusu. Yıllardır biliyorsunuz hormonlu yetişen domateslerin hiçbirinde bu kokuları bulamıyoruz. Bu kent zehirsiz mutfaklara sahip olacak. Bu kent ata tohumuna sahip çıkacak. Bu miras olayı o kadar önemli ki bu konuda özellikle belediye başkanlığımda elimden gelen her şeyi yapacağım. Elimizde 84 çeşidimiz var, 240 milyon tohumumuz var. Sadece kendi kentimize değil Türkiye'nin birçok yerine de bunları göndereceğiz" dedi.

Sandal Mahallesi Muhtarı Ali Sarıçiyan da "Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize bu arpayı verdikleri için. Ekimini yaptık gördüğünüz gibi çok güzel oldu. İnşallah verimi de ona göre çok güzel olacak. Bu işin devamını bekliyoruz ve görevinde başarılar diliyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Tarsus Belediyesinin ektiği ata tohumlar hasat edildi
Tarsus Belediyesinin ektiği ata tohumlar hasat edildi

Hisarcık, Tarsus, Mersin, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarsus Belediyesinin ektiği ata tohumlar hasat edildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor 18:40 Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı 18:13 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı 16 yaşındaki lise öğrencisi, ailesi tarafından odasında ölü bulundu 17:53 16 yaşındaki lise öğrencisi, ailesi tarafından odasında ölü bulundu
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar 17:44 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız 17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak 17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti 16:23 Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Gizem Karaca bebek sorularına cevap verdi: İstiyoruz ama şu an değil 15:37 Gizem Karaca bebek sorularına cevap verdi: İstiyoruz ama şu an değil

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı         
19:21
Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç         
18:14
Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı         
18:02
Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu         
17:51
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı         
17:39
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı         
15:55
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı         
13:58
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı         
13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 19:27:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus Belediyesinin ektiği ata tohumlar hasat edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement