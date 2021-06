Tarsus Belediyesinin ektiği ata tohumlar hasat edildi

Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesinin kendi arazilerine ektiği ata tohumlarının verdiği buğday, çavdar ve arpanın hasadına başlandı.

Tarsus Belediyesinin 'Miras Ata Tohumu Projesi' kapsamında 30 dönümlük belediye arazisine kunduru buğdayı, 15 dönümlük belediye arazisine arpa, 10 dekarlık belediye arazisine de çavdar ekimi yapılmıştı. Tarsus Belediyesi toprakla buluşturduğu ata tohumlarını hasat etti ve 20 ton kunduru buğdayı, 7 ton arpa ve 5 ton çavdar rekoltesi sağladı. Sandal köyünde hasada katılan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Ata tohumunun ve özellikle biyodinamik tarımın Tarsus'ta en iyi yere gelebilmesi için gerçekten çok büyük bir gayret gösterdik. Şu an ürün elimde o kadar hoşuma gitti ki ve bunların hepsini de önümüzdeki dönem ata tohumu olarak halkımıza dağıtacağız. Az önce domateslere baktım, susuz yetişen domatesler, Sandal domatesi, tamamen ata tohumundan yetişen domatesler. Yani şu an yapraklarını bile koklasanız mis gibi bir koku var, küçüklüğümüzdeki domates kokusu. Yıllardır biliyorsunuz hormonlu yetişen domateslerin hiçbirinde bu kokuları bulamıyoruz. Bu kent zehirsiz mutfaklara sahip olacak. Bu kent ata tohumuna sahip çıkacak. Bu miras olayı o kadar önemli ki bu konuda özellikle belediye başkanlığımda elimden gelen her şeyi yapacağım. Elimizde 84 çeşidimiz var, 240 milyon tohumumuz var. Sadece kendi kentimize değil Türkiye'nin birçok yerine de bunları göndereceğiz" dedi.

Sandal Mahallesi Muhtarı Ali Sarıçiyan da "Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize bu arpayı verdikleri için. Ekimini yaptık gördüğünüz gibi çok güzel oldu. İnşallah verimi de ona göre çok güzel olacak. Bu işin devamını bekliyoruz ve görevinde başarılar diliyoruz" diye konuştu. - MERSİN