Tarsus Belediyespor'da transfer
6 saat önce
Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Tarsus Belediyespor, Canan Karsavran'ı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:02 Kaynak: AA
Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Tarsus Belediyespor, Canan Karsavran'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya vardı.
Oyuncu, kısa zamanda takımla birlikte maça çıkacak.
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