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Tarsus Belediyespor'da transfer

6 saat önce

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Tarsus Belediyespor, Canan Karsavran'ı kadrosuna kattı.

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Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Tarsus Belediyespor, Canan Karsavran'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Oyuncu, kısa zamanda takımla birlikte maça çıkacak.

basketbol, Tarsus, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:02 Kaynak: AA
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