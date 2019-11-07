Tarsus Belediyespor'da transfer

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Tarsus Belediyespor, Canan Karsavran'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Oyuncu, kısa zamanda takımla birlikte maça çıkacak.