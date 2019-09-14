Son Dakika Haberleri: Tarsus Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkalrı
Son Dakika Güncel Haber

Tarsus Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkalrı

1 saat önce

Kadınlar Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Tarsus Belediyespor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Tarsus Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkalrı, System.String[]

Kadınlar Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Tarsus Belediyespor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Tarsus ekibi, yeni sezon hazırlıklarını başantrenör Mustafa Secerlioğlu'nun yönetiminde Çelebi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda sürdürdü.

Secerlioğlu, yaptığı açıklamada, yeni kurulan takımı Türkiye'ye tanıtmayı hedeflediklerini belirterek, "Takımımıza 7-8 oyuncuyu transfer ettik. Bunun yanı sıra altyapından oyuncuları takıma adapte ettik. Bu sezon şampiyonluğu şehrimize getirerek bir üst lige çıkmayı istiyoruz. Şehrimize yakışacak bir takım kurduk. Bu doğrultuda da hedefimiz en üst lige çıkmaktır." dedi.

basketbol, Türkiye, Çelebi, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rizeli iş insanı, Ukrayna'da kurduğu marka ile küp şeker sektöründe pazar lideri oldu
Japonlar 'Suşi' susamı için Muğla'da Canan Karatay: Hakiki köy zeytinyağı ve tereyağı kilo aldırmaz Galatasaray, Dragana Stankovic'i transfer etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 17:54:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkalrı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]