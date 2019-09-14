Tarsus Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkalrı

Kadınlar Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Tarsus Belediyespor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Tarsus ekibi, yeni sezon hazırlıklarını başantrenör Mustafa Secerlioğlu'nun yönetiminde Çelebi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda sürdürdü.

Secerlioğlu, yaptığı açıklamada, yeni kurulan takımı Türkiye'ye tanıtmayı hedeflediklerini belirterek, "Takımımıza 7-8 oyuncuyu transfer ettik. Bunun yanı sıra altyapından oyuncuları takıma adapte ettik. Bu sezon şampiyonluğu şehrimize getirerek bir üst lige çıkmayı istiyoruz. Şehrimize yakışacak bir takım kurduk. Bu doğrultuda da hedefimiz en üst lige çıkmaktır." dedi.