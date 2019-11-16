Son Dakika Haberleri: Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ligdeki ilk yenilgisini aldı
Son Dakika Spor Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ligdeki ilk yenilgisini aldı - Son Dakika Spor

Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ligdeki ilk yenilgisini aldı

6 saat önce

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde (KBBL) mücadele eden Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Burhaniye Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'na 65-55 yenildi.

Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ligdeki ilk yenilgisini aldı, System.String[]

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde (KBBL) mücadele eden Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Burhaniye Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'na 65-55 yenildi.

KBBL'de mücadele eden Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 3'üncü hafta maçında rakibi Burhaniye Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ile Tarsus Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı müsabakanın ilk çeyreğini, 7-16 geride tamamladı. İkinci çeyrekte hücum ağırlıklı oynayan deplasman takım, ilk yarıyı 37-31 önde bitirdi. Burhaniye Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmanın ikinci yarısında rakibi turkuaz - beyazlılar karşısında son çeyreğe 53-42 önde girdi.Son periyotta tutuk oyununu sürdüren Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, rakibini ürettiği sayılara karşılık veremeyince karşılaşmayı 65-55 kaybetti ve sezonun ilk yenilgisini aldı.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:13 Kaynak: DHA
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