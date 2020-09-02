Tarsus Belediyespor Kulübü, sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı

Tarsus Belediyespor Kulübü ile Medical Park Tarsus Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sağlık sponsorluğu anlaşmasının Kulüp Başkanı Harun Talaş ve Medical Park Tarsus Hastanesi'nin Genel Müdürü Zeynel Canoğulları arasında imzalandığı bildirildi.

Açıklamada sağlık sponsorluğu anlaşması ile yeni sezonda Tarsus Belediyespor Kulübü basketbol ve voleybol takımları kadrosunda yer alan teknik heyet ve sporcuların sağlığının Medical Park Tarsus Hastanesi güvencesinde olacağı kaydedildi.