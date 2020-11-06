Tarsus bisiklet yolları ile donatılacak - Son Dakika

Tarsus bisiklet yolları ile donatılacak

06.11.2020 14:25
Tarsus bisiklet yolları ile donatılacak, System.String[]

Tarsus Belediyesince 1. etap bisiklet yolunun tamamlanarak halkın kullanımına açıldığı bildirildi.

Tarsus Belediyesince 1. etap bisiklet yolunun tamamlanarak halkın kullanımına açıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın seçim meydanlarında vermiş olduğu bisiklet yolu sözünün ilk etabı tamamlanıp halkın kullanımına sunuldu. Tren Garı önünde bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Parkında yer alan yürüyüş yolları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan revizyon çalışmasının ardından bisiklet yolu standartlarına uygun olarak dizayn edildi. Bu çalışmayla birlikte bisiklet yolları planlamasının da ilki hayata geçirilmiş oldu.

İlk etapta 600 metre olarak planlanan bisiklet yolu, uyarıcı tabelalarla donatılarak keyifli bir sürüş imkanı sağlanacak şekilde maviye boyandı. Altyapı ve üstyapı alanında önemli faaliyetler yürüten Tarsus Belediyesi, bu projesi ile sağlıklı yaşama teşvik edici nitelik taşıyan bisiklet kullanımına da öncülük etmiş oldu. Belediyenin bu hizmeti ile bisiklet kullanarak spor yapan vatandaşların güvenle istifade edebilecekleri bir güzergah oluşturulmuş oldu.

Bisiklet sürmenin insan sağlığı açısından önemli bir aktivite olduğunu vurgulayan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Kentimizde tesis edeceğimiz bisiklet yolları konusunda bilinçli bir şekilde hareket ediyoruz. Avrupa'da bisiklet yolları ile ilgili yazılan makaleleri dahi inceliyoruz. Bizim burada yaptığımız şey, var olan yürüyüş yolunu sağlıklı hale getirip, dönüştürmek şeklinde oldu. Standartlar göz önüne alınarak yapılan iş, özel ve anlamlı. Tüm dünya bisiklet yollarına önem vermeye başladı. Tarsus Belediyesi olarak, hem otomobil trafiğini azaltmak amacıyla hem de çevresel faktörleri göz önünde bulundurup, bisiklet dostu kent olma yolunda çalışmalar yapmak istiyoruz. Oluşturduğumuz komisyonlar ve kent konseyimizin bu yöndeki çalışmalarını destekliyoruz. Yeşilyurt Mahalle Muhtarlığı önünden başlayarak Hacı Bektaşi Veli Parkı ile tren yolu arasında olan 600 metrelik yol, bizim ilk etap çalışmamız olarak halkın kullanımına açıldı. Çalışma yürütülen diğer etaplarda ise 0.5 ince asfalt ve serpme kauçuk ile malzemeler kullanmayı hedefliyoruz. Bunları yaparken uygulamaların yapılacağı alanlarda zemin ıslahı da gerçekleştireceğiz" dedi. - MERSİN

Tarsus bisiklet yolları ile donatılacak
Tarsus bisiklet yolları ile donatılacak
Tarsus bisiklet yolları ile donatılacak

Haluk Bozdoğan, Bisiklet, Tarsus, Tren, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarsus bisiklet yolları ile donatılacak - Son Dakika


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