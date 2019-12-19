Tarsus Cezaevinde yangın: 19 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarsus Cezaevinde yangın: 19 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Tarsus Cezaevinde yangın: 19 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde cezaevinde çıkan yangında 2'si mahkum 19 kişi dumandan etkilendi.

Tarsus Cezaevinde yangın: 19 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde cezaevinde çıkan yangında 2'si mahkum 19 kişi dumandan etkilendi.


Alınan bilgiye göre, Alifakı Mahallesi'nde bulunan Tarsus Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde bulunan T 3 Cezaevinin idari binasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından yoğun çalışma sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 2'si mahkum 17'si personel toplam 19 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:47 Kaynak: İHA
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