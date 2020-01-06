Tarsus cezeryesi, uluslararası gastronomi kitabında - Son Dakika
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Tarsus cezeryesi, uluslararası gastronomi kitabında

6 saat önce

Tarsus Belediyesi çalışanı Seda Nur Keskin'in Tarsus cezeryesi hakkında yazdığı bilimsel makale, Uluslararası Gastronomi Kongresinin bildiri kitabında yer aldı.

Tarsus cezeryesi, uluslararası gastronomi kitabında, System.String[]

Tarsus Belediyesi çalışanı Seda Nur Keskin'in Tarsus cezeryesi hakkında yazdığı bilimsel makale, Uluslararası Gastronomi Kongresinin bildiri kitabında yer aldı.


Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresinde (UGTAK), Seda Nur Keskin'in cezerye konusunda yaptığı araştırma bildiriler arasında yayınlandı. Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde 19-21 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Kongrede, Tarsus Belediyesi personeli Seda Nur Keskin'in sunumunu yaptığı, Tarsus mutfağına özgü bir lezzet olan cezerye, Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresinin bildiri kitabında yer aldı. Daha önce yaptığı araştırmalar ve hazırladığı tezler ile mutfak lezzetlerinin tanıtımını yapan Keskin, son olarak "Tarsus Mutfağına Özgü Bir Lezzet: Cezerye" adlı makalesiyle bilimsel kitapta yer alarak, önemli bir başarıya imza attı.


UGTAK'ın yayınladığı, 700 sayfadan oluşan bildiri kitabında yer alan Tarsus cezeryesinin bilimsel makalesi, gurme yazarlarına, mutfak şeflerine ve cezerye severlere cezeryenin yapılış ve üretim süreci hakkında bilgiler sunuyor.


Doktorasını Gastronomi ve Mutfak Sanatları dalında yapan Keskin, makalesine ilişkin yaptığı araştırmada, cezeryenin Arap kültüründen gelen bir tür tatlı türü olduğunu, yapım tekniğinin kuşaktan kuşağa aktarıldığını ve cezeryenin içerinin havuç olduğunu ifade ederek, yöresel lezzetler arasında önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Keskin, Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresinde sunumunu yaptığı "Tarsus Mutfağına Özgü Bir Lezzet: Cezerye" adlı bilimsel makalesinin bildiri olarak yayınlanmasından ötürü oldukça mutlu olduğunu ifade ederek, "Bana bu imkanı veren ve çalışmalarıma destek olan Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "10 bin yıllık tarihi geçmişi olan ilçenin yöresine ait lezzetlerinin, bilimsel araştırmalarla dünyaya tanıtılması için görevlendirdiğimiz personelimiz Seda Nur Keskin'in bu başarısından ötürü kendisi ile gurur duydum. Daha birçok başarıya imza atacağına olan inancımla birlikte tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:59 Kaynak: İHA
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