Son Dakika Haberleri: Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Tiryaki'den ziyaretler
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Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Tiryaki'den ziyaretler

6 saat önce

Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Tarsus Ticaret Borsası ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Tiryaki'den ziyaretler, System.String[]

Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Tarsus Ticaret Borsası ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

İlk olarak Tarsus Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Tiryaki, Tarsus'ta görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, oda çalışmalarını takdir ettiğini söyledi.

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya ise çalışmaları hakkında Tiryaki'ye bilgi verdi.

Tiryaki daha sonra Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak ve yönetim kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde bulunan Tiryaki, oda çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:22 Kaynak: AA
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