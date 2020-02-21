Tarsus'da bahar temizliği çalışmaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus'da bahar temizliği çalışmaları başladı - Son Dakika

Tarsus'da bahar temizliği çalışmaları başladı

7 saat önce

Mersin'in Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bahar temizliği çalışmalarına başladı.

Tarsus'da bahar temizliği çalışmaları başladı, System.String[]

Mersin'in Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bahar temizliği çalışmalarına başladı.


Temizlik İşleri ile Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, camilerin çevrelerinin köpüklü ve kokulu su ile yıkanması, camilerin iç kısımlarında detaylı temizlik ve halıların yıkanması, okullarda çevre düzenlemesi, ağaçların budanması ve temizleme çalışmaları ile birlikte ilçenin çeşitli yerlerine gelişi güzel yerlere bırakılan molozların toplanması çalışmalarına devam ediyor. Ekipler rutin çalışmalarının yanı sıra, ilçenin tüm mahallelerini kapsayacak bahar temizliği çalışmalarına Şahin Mahallesinden başlayıp sırasıyla Yeşil, Girne, Bahçe, Barbaros ve Yunus Emre mahallelerini temizledi. Yapılan çalışmalara mahallerin muhtarları refakat ederken, vatandaşlarda ekiplerin yaptıkları çalışmaları takdir edip, teşekkürlerini dile getiriyorlar.


Belli program çerçevesinde periyodik olarak bu faaliyetleri devam ettireceğini ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Sorumluluk alanımızda vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda hiçbir aksaklığa meydan vermeden, çevre kirliğini ortadan kaldırıp, kentin güzelliğine güzellik katacak adımları atmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı bir ortamda huzurlu bir şekilde yaşamaları için gereken her şeyi yapacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu kapsamda gecelerini gündüzlerine katarak özveriyle çalışmalar yürüten tüm ekiplerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
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