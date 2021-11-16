Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden fidan dikimi - Son Dakika

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, D-750 kara yolunda oluşturulan Adalet Ormanı'nda yapılan ağaç dikiminde 400 çam fidanı toprakla buluştu.

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