Tarsus Devlet Hastanesi'nde patlama: 5 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus Devlet Hastanesi'nde patlama: 5 yaralı (2) - Son Dakika

Tarsus Devlet Hastanesi'nde patlama: 5 yaralı (2)

7 saat önce

KAYMAKAM: KLİMA TAMİRİ SIRASINDA PATLAMA OLDUMersin'in Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, ilçede 5 kişinin yaralandığı devlet hastanesindeki patlamanın, klima tamiri yapılırken, meydana geldiğini söyledi.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde patlama: 5 yaralı (2), System.String[]

KAYMAKAM: KLİMA TAMİRİ SIRASINDA PATLAMA OLDU

Mersin'in Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, ilçede 5 kişinin yaralandığı devlet hastanesindeki patlamanın, klima tamiri yapılırken, meydana geldiğini söyledi. Tarsus Devlet Hastanesi'ne gelip, incelemelerde bulunan Kaymakam Otcu, "Patlamanın kazan dairesiyle alakası yok. Orayı atölye olarak kullanan hastanemizin 5 teknisyeni, klima tamiri yaparken, patlama meydana geliyor. 5 personelimiz yaralandı. 1'inin sağlık durumu ağır, 2'si de ayakta tedavi görüyor. Hastanenin genel durumu, işleyişinde sıkıntı yok. Tarsus'a ve sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Öte yandan patlamada yaralanan teknisyenler Hüseyin Aydın, Mehmet Sümer, Hakkı Gökbük, Bülent Çamlı ve Ömer Yıldırım'ın hastanede tedavisine başlandı.

Tarsus Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Sadık Emre Direk, ağır yaralı Hakkı Gökbük'ün ameliyata alındığını söyledi.


Tarsus Devlet Hastanesi, Kadir Sertel Otcu, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:39 Kaynak: DHA
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Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı
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