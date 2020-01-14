Tarsus Devlet Hastanesi'nde patlama: 5 yaralı (3) - Son Dakika

VALİ SU'DAN YARALILARA ZİYARET

Mersin Valisi Ali İhsan Su, klima tamiri yapılırken, meydana gelen patlama sonucu 5 teknisyenin yaralandığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde inceleme yaptı. Yaralılara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunan Vali Su, basın mensuplarına açıklama yaptı. Ameliyata alınan teknisyenin sağlık durumunun ağır olduğunu belirten Vali Su, "Bir yaralının da parmaklarında sıkıntı var. Bir diğer yaralı da Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Gözetim altındalar. Hastanemizin işleyişinde herhangi bir sıkıntı yok, herkes rahat olsun. İnşallah yaralı arkadaşlarımız, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşacaklar" dedi.